Na een aankondiging van CEO Pavel Durov slechts een maand eerder, heeft Telegram de uitrol van de verwachte Stories-functie naar premium gebruikers bevestigd, zoals onthuld in hun recente Twitter-post. Plannen om de functie uit te breiden naar niet-premium abonnees zijn nog niet aangekondigd.

Durov onthulde in zijn eerdere berichten dat de Stories-functie werd toegevoegd als reactie op de populaire vraag van gebruikers. Hij merkte op dat meer dan de helft van alle verzoeken die het bedrijf ontving betrekking hadden op Stories. Ondanks de aanvankelijke terughoudendheid als gevolg van de alomtegenwoordigheid van een soortgelijke functie op andere sociale mediaplatforms, werd de beslissing om Stories op te nemen uiteindelijk genomen als een bewijs van de betrokkenheid van het bedrijf bij haar gebruikers.

Deze innovatieve functie is nu beschikbaar op Telegram en geeft gebruikers de macht om de zichtbaarheid van hun Stories te bepalen. Het biedt flexibiliteit in termen van het beslissen wie je Verhalen kan bekijken; het kan zichtbaar zijn voor iedereen, alleen voor je contacten, voor een paar geselecteerde contacten of voor een op maat gemaakte lijst van goede vrienden. Bovendien zullen deze Verhalen gemakkelijk toegankelijk zijn in een uitbreidbare sectie bovenaan de respectievelijke chatlijsten van gebruikers, zodat ongewenste Verhalen eenvoudig verborgen kunnen worden door ze te verplaatsen naar de lijst 'Verborgen' in de sectie Contacten, in plaats van de gebruikelijke positie op het hoofdscherm.

Uitgebreide functies zoals het toevoegen van bijschriften, links en de mogelijkheid om andere mensen te taggen in Stories verbeteren de chat-ervaring. Net als met de BeReal app, kun je met Telegram foto's en video's plaatsen die tegelijkertijd zijn gemaakt met de camera's aan de voor- en achterkant, wat een grotere laag van interactiviteit toevoegt.

Bovendien gaat de controle van de gebruiker verder dan alleen het delen, waardoor gebruikers ook de duur van hun Story kunnen aanpassen. Verhalen kunnen worden ingesteld om te verdwijnen in tijdsintervallen van zes, twaalf, vierentwintig of achtenveertig uur. Als alternatief kunnen gebruikers hun Stories zo instellen dat ze permanent zichtbaar blijven op hun profielpagina's, waarmee ze de Story-highlights-functie van Instagram nabootsen.

Interessant genoeg had Durov vermeld dat de aanvankelijke scepsis over de functie binnen het Telegram-team snel was verdwenen na de interne tests. De Stories-functie is nu een integraal onderdeel van de app geworden, tot het punt waarop Telegram niet meer weg te denken is.

