Po ogłoszeniu przez CEO Pavla Durova zaledwie miesiąc wcześniej, Telegram potwierdził wprowadzenie oczekiwanej funkcji Stories dla użytkowników premium, jak ujawniono w ostatnim poście na Twitterze. Plany rozszerzenia funkcji na subskrybentów innych niż premium nie zostały jeszcze ogłoszone.

Durov ujawnił w swoich poprzednich komunikatach, że włączenie funkcji Stories było odpowiedzią na popularne zapotrzebowanie użytkowników. Zauważył, że ponad połowa wszystkich żądań funkcji otrzymanych przez firmę dotyczyła Stories. Pomimo początkowej niechęci ze względu na wszechobecność podobnej funkcji na innych platformach mediów społecznościowych, decyzja o włączeniu Stories została ostatecznie podjęta jako świadectwo zaangażowania firmy w bazę użytkowników.

Ta innowacyjna funkcja dostępna teraz w Telegramie daje użytkownikom możliwość kontrolowania widoczności ich Stories. Oferuje elastyczność w zakresie decydowania o tym, kto może oglądać Twoje Historie; mogą być widoczne dla wszystkich, tylko dla Twoich kontaktów, dla kilku wybranych kontaktów lub dla spersonalizowanej listy bliskich znajomych. Co więcej, historie te będą wygodnie dostępne w rozwijanej sekcji znajdującej się u góry odpowiednich list czatów użytkowników, co ułatwi ukrycie niechcianych historii poprzez przeniesienie ich do listy "Ukryte" w sekcji Kontakty, w przeciwieństwie do ich typowego położenia na ekranie głównym.

Bogate funkcje, takie jak dodawanie podpisów, linków i możliwość oznaczania innych osób w Stories, poprawiają wrażenia z czatu. Podobnie jak aplikacja BeReal, Telegram umożliwia publikowanie zdjęć i filmów zrobionych zarówno przednią, jak i tylną kamerą jednocześnie, dodając większą warstwę interaktywności.

Co więcej, kontrola użytkownika wykracza poza samo udostępnianie, umożliwiając użytkownikom dostosowanie czasu trwania ich historii. Historie można ustawić tak, aby znikały w odstępach czasowych wynoszących sześć, dwanaście, dwadzieścia cztery lub czterdzieści osiem godzin. Alternatywnie, użytkownicy mogą ustawić swoje Historie tak, aby pozostały stale widoczne na ich stronach profilowych, powielając funkcję wyróżniania Historii na Instagramie.

Co ciekawe, Durov wspomniał, że początkowy sceptycyzm wobec tej funkcji w zespole Telegrama szybko zniknął po wewnętrznych testach. Funkcja Stories stała się teraz integralną częścią aplikacji, do tego stopnia, że trudno wyobrazić sobie Telegram bez niej.

Podczas gdy funkcja Stories nadal zwiększa komfort użytkowania Telegrama, platformy takie jak AppMaster zrewolucjonizowały sektor tworzenia aplikacji dzięki innowacyjnemu podejściu no-code. Ekscytujące jest obserwowanie, jak sfera technologiczna ewoluuje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom użytkowników.