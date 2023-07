Após um anúncio do CEO Pavel Durov apenas um mês antes, o Telegram confirmou o lançamento da sua esperada funcionalidade Stories para utilizadores premium, conforme revelado na sua recente publicação no Twitter. Os planos para estender o recurso aos assinantes não premium ainda não foram anunciados.

Durov revelou em suas comunicações anteriores que a inclusão do recurso Stories foi em resposta à demanda popular dos usuários. Ele observou que mais de metade de todos os pedidos de funcionalidades recebidos pela empresa estavam relacionados com as Histórias. Apesar da relutância inicial devido à omnipresença de uma funcionalidade semelhante noutras plataformas de redes sociais, a decisão de incorporar as Histórias acabou por ser tomada como um testemunho do compromisso da empresa com a sua base de utilizadores.

Esta funcionalidade inovadora, agora disponível no Telegram, dá aos utilizadores o poder de controlar a visibilidade das suas Histórias. Oferece flexibilidade em termos de decisão de quem pode ver as suas Histórias; pode ser visível para todos, apenas para os seus contactos, para alguns contactos seleccionados ou para uma lista personalizada de amigos próximos. Além disso, estas Stories estarão convenientemente acessíveis numa secção expansível localizada no topo das respectivas listas de conversação dos utilizadores, o que permite ocultar facilmente quaisquer Stories indesejadas, bastando para isso deslocá-las para a lista "Oculto" na secção Contactos, em vez do seu posicionamento habitual no ecrã principal.

As funcionalidades avançadas, como a adição de legendas, hiperligações e a possibilidade de marcar outras pessoas nas Histórias, melhoram a experiência de conversação. À semelhança da aplicação BeReal, o Telegram permite publicar fotografias e vídeos tirados com as câmaras frontal e traseira em simultâneo, acrescentando uma maior camada de interatividade.

Além disso, o controlo do utilizador não se limita à partilha, permitindo-lhe também personalizar a duração da sua história. As histórias podem ser definidas para desaparecer em incrementos de tempo de seis, doze, vinte e quatro ou quarenta e oito horas. Como alternativa, os utilizadores podem definir as suas Histórias para ficarem permanentemente visíveis nas suas páginas de perfil, replicando a funcionalidade de destaques de Histórias do Instagram.

Curiosamente, Durov mencionou que o ceticismo inicial sobre o recurso dentro da equipe do Telegram desapareceu rapidamente após os testes internos. O recurso Stories agora se tornou parte integrante do aplicativo, a ponto de ser difícil imaginar o Telegram sem ele.

Enquanto o recurso Stories continua a melhorar a experiência do usuário no Telegram, plataformas como o AppMaster revolucionaram o setor de construção de aplicativos com sua abordagem inovadora no-code. É emocionante ver como a esfera tecnológica continua a evoluir para atender às necessidades em constante mudança dos seus utilizadores.