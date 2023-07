Dopo l'annuncio dell'amministratore delegato Pavel Durov di appena un mese prima, Telegram ha confermato il lancio dell'attesa funzione Storie per gli utenti premium, come rivelato in un recente post su Twitter. Non sono ancora stati annunciati piani per estendere la funzione agli abbonati non premium.

Durov aveva rivelato nelle sue precedenti comunicazioni che l'inclusione della funzione Storie era una risposta alla richiesta degli utenti. Ha fatto notare che oltre la metà di tutte le richieste di funzionalità ricevute dall'azienda riguardavano le Storie. Nonostante la riluttanza iniziale dovuta all'onnipresenza di una funzione simile su altre piattaforme di social media, la decisione di incorporare le Storie è stata infine presa come testimonianza dell'impegno dell'azienda nei confronti della sua base di utenti.

Questa innovativa funzione, ora disponibile su Telegram, garantisce agli utenti il potere di controllare la visibilità delle loro Storie. Offre flessibilità in termini di decisione su chi può vedere le proprie Storie: possono essere visibili a tutti, solo ai propri contatti, a pochi contatti selezionati o a un elenco personalizzato di amici intimi. Inoltre, queste Storie saranno comodamente accessibili in una sezione espandibile situata in cima alle rispettive liste di chat degli utenti, dando la possibilità di nascondere facilmente le Storie indesiderate semplicemente spostandole nell'elenco "Nascoste" all'interno della sezione Contatti, invece di posizionarle tipicamente nella schermata principale.

Funzioni ricche come l'aggiunta di didascalie, link e la possibilità di taggare altre persone nelle Storie migliorano l'esperienza di chat. Analogamente all'app BeReal, Telegram consente di pubblicare contemporaneamente foto e video scattati con la fotocamera anteriore e posteriore, aggiungendo un maggiore livello di interattività.

Inoltre, il controllo dell'utente si estende oltre la semplice condivisione, consentendo agli utenti di personalizzare anche la durata delle loro Storie. Le Storie possono essere impostate per scomparire in incrementi di tempo di sei, dodici, ventiquattro o quarantotto ore. In alternativa, gli utenti possono impostare le loro Storie in modo che rimangano permanentemente visibili sulla pagina del loro profilo, replicando la funzione di evidenziazione delle Storie di Instagram.

È interessante notare che Durov ha detto che lo scetticismo iniziale nei confronti della funzione all'interno del team di Telegram è svanito rapidamente dopo i test interni. La funzione Storie è ormai diventata parte integrante dell'app, al punto che è difficile immaginare Telegram senza di essa.

Mentre la funzione Storie continua a migliorare l'esperienza degli utenti su Telegram, piattaforme come AppMaster hanno rivoluzionato il settore della creazione di app con il loro approccio innovativo no-code. È emozionante vedere come la sfera tecnologica continui a evolversi per soddisfare le mutevoli esigenze dei suoi utenti.