CEO Pavel Durov'un bir ay önce yaptığı duyurunun ardından Telegram, son Twitter gönderilerinde açıklandığı gibi, beklenen Hikayeler özelliğinin premium kullanıcılara sunulacağını doğruladı. Özelliği premium olmayan abonelere genişletme planları henüz açıklanmadı.

Durov, önceki iletişimlerinde, Hikayeler özelliğinin dahil edilmesinin, popüler kullanıcı talebine yanıt olarak olduğunu açıklamıştı. Şirket tarafından alınan tüm özellik taleplerinin yarısından fazlasının Hikayeler ile bağlantılı olduğunu belirtti. Diğer sosyal medya platformlarında benzer bir özelliğin her yerde bulunmasından kaynaklanan ilk isteksizliğe rağmen, Stories'i dahil etme kararı nihayetinde şirketin kullanıcı tabanına olan bağlılığının bir kanıtı olarak alındı.

Artık Telegram bulunan bu yenilikçi özellik, kullanıcılara Hikayelerinin görünürlüğünü kontrol etme gücü veriyor. Hikayelerinizi kimlerin görebileceğine karar verme konusunda esneklik sunar; ya herkes tarafından görülebilir, yalnızca kişileriniz, seçilen birkaç kişi ya da ısmarlama yakın arkadaş listesi. Ayrıca, bu Hikayelere, kullanıcıların ilgili sohbet listelerinin en üstünde bulunan genişletilebilir bir bölümde kolayca erişilebilir olacak ve istenmeyen Hikayeleri, ana ekrandaki tipik konumlarının aksine, Kişiler bölümündeki 'Gizli' listeye yerleştirerek gizleme kolaylığı sağlayacak.

Altyazıların, bağlantıların eklenmesi ve Hikayelerdeki diğer kişileri etiketleme yeteneği gibi zengin özellikler, sohbet deneyimini geliştirir. BeReal uygulamasına benzer şekilde Telegram, daha büyük bir etkileşim katmanı ekleyerek hem ön hem de arka kameralarla çekilmiş fotoğrafları ve videoları aynı anda yayınlamanıza olanak tanır.

Ayrıca, kullanıcı kontrolü sadece paylaşmanın ötesine geçerek kullanıcıların Hikayelerinin süresini de özelleştirmelerine olanak tanır. Hikayeler altı, on iki, yirmi dört veya kırk sekiz saatlik zaman artışlarıyla kaybolacak şekilde ayarlanabilir. Alternatif olarak, kullanıcılar, Instagram'ın Öne Çıkan Hikayeler özelliğini kopyalayarak, Hikayelerini profil sayfalarında kalıcı olarak görünür kalacak şekilde ayarlayabilir.

İlginç bir şekilde Durov, Telegram ekibindeki özellikle ilgili ilk şüphelerin dahili testten sonra hızla kaybolduğundan bahsetmişti. Hikayeler özelliği, Telegram onsuz hayal etmenin zor olduğu noktaya kadar, artık uygulamanın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Hikayeler özelliği, Telegram'daki kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ederken, AppMaster gibi platformlar, yenilikçi no-code yaklaşımlarıyla uygulama oluşturma sektöründe devrim yarattı. Teknoloji dünyasının, kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl gelişmeye devam ettiğini görmek heyecan verici.