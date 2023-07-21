بعد إعلان من الرئيس التنفيذي بافيل دوروف قبل شهر واحد فقط ، أكدت Telegram على طرح ميزة القصص المتوقعة للمستخدمين المتميزين ، كما تم الكشف عنها في منشورهم الأخير على Twitter. لم يتم الإعلان بعد عن خطط لتوسيع الميزة للمشتركين غير المتميزين.

كان دوروف قد كشف في اتصالاته السابقة أن إدراج ميزة القصص كان استجابة لطلب المستخدم الشائع. وأشار إلى أن أكثر من نصف جميع طلبات الميزات التي تلقتها الشركة كانت مرتبطة بالقصص. على الرغم من التردد الأولي بسبب الوجود الكلي لميزة مماثلة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ، فقد اتخذ قرار دمج Stories في النهاية كدليل على التزام الشركة بقاعدة مستخدميها.

هذه الميزة المبتكرة المتوفرة الآن على Telegram تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في رؤية قصصهم. يوفر مرونة من حيث تحديد من يمكنه مشاهدة قصصك ؛ إما أن يكون مرئيًا للجميع ، فقط لجهات الاتصال الخاصة بك ، أو لعدد قليل من جهات الاتصال المحددة أو لقائمة مخصصة من الأصدقاء المقربين. علاوة على ذلك ، يمكن الوصول إلى هذه القصص بسهولة في قسم قابل للتوسيع يقع في أعلى قوائم الدردشة الخاصة بالمستخدمين ، مما يتيح سهولة إخفاء أي قصص غير مرغوب فيها بمجرد نقلها إلى قائمة "مخفية" ضمن قسم جهات الاتصال بدلاً من وضعها المعتاد على الشاشة الرئيسية.

تعمل الميزات الغنية مثل إضافة التسميات التوضيحية والروابط والقدرة على تمييز أشخاص آخرين في القصص على تحسين تجربة الدردشة. على غرار تطبيق BeReal ، يتيح لك Telegram نشر الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بكاميرات أمامية وخلفية في وقت واحد ، مما يضيف طبقة أكبر من التفاعل.

علاوة على ذلك ، يتجاوز تحكم المستخدم مجرد المشاركة ، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مدة قصتهم أيضًا. يمكن ضبط القصص بحيث تختفي في فترات زمنية مدتها ست أو اثني عشر أو أربعة وعشرون أو ثمانية وأربعون ساعة. كبديل ، يمكن للمستخدمين تعيين قصصهم لتبقى مرئية بشكل دائم على صفحات ملفهم الشخصي ، مع تكرار ميزة Story المميزة في Instagram.

ومن المثير للاهتمام ، أن دوروف ذكر أن الشكوك الأولية حول الميزة داخل فريق Telegram قد تلاشت بسرعة بعد الاختبار الداخلي. أصبحت ميزة Stories الآن جزءًا لا يتجزأ من التطبيق ، لدرجة أنه من الصعب تخيل Telegram بدونها.

بينما تستمر ميزة Stories في تحسين تجربة المستخدم على Telegram ، أحدثت منصات مثل AppMaster ثورة في قطاع بناء التطبيقات من خلال نهجها المبتكر no-code. من المثير أن نرى كيف يستمر المجال التكنولوجي في التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمستخدميه.