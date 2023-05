Microsoft a présenté Fluent 2, la nouvelle génération de son système de conception visant à améliorer la collaboration et à inspirer la créativité tout au long du processus de développement. S'appuyant sur les solides fondations posées par Fluent 1, cette itération vise à unifier le vaste portefeuille de produits et de services de Microsoft.

Dans une déclaration officielle sur son site web, l'entreprise a détaillé les améliorations et les innovations apportées par Fluent 2 : "Tout cela pour permettre aux créateurs, à chaque angle du système, de se diriger vers un seul but. Ce but ? Un seul Microsoft à travers les produits que nous offrons, les services que nous fournissons et les communautés que nous créons".

Avec Fluent 2, Microsoft a introduit plusieurs mises à jour importantes, notamment un système de couleurs plus cohérent, un système de jetons, des coins standardisés, une plus grande personnalisation, des conseils d'utilisation solides et une notation d'accessibilité. Ces améliorations permettent non seulement de rationaliser le processus de conception, mais aussi de faciliter la communication entre les équipes impliquées dans le développement des applications.

L'une des caractéristiques notables de Fluent 2 est son nouveau système de jetons, qui vise spécifiquement à faciliter le passage des équipes de conception aux équipes de développement. Il assure une intégration transparente entre les différents produits Microsoft, tout en maintenant un langage visuel cohérent entre les différentes plateformes.

À l'heure actuelle, Fluent 2 prend en charge les composants Web React, iOS et Windows, le support d'Android étant en cours de développement. Microsoft a déjà commencé à mettre en œuvre Fluent 2 dans ses applications, comme en témoigne la récente refonte de Teams. Le nouveau système de conception a joué un rôle essentiel dans l'amélioration des performances globales, de l'accessibilité et de la cohérence des thèmes de Teams, permettant un processus de mise à jour du langage de conception plus unifié et plus efficace.

Kay Davis, Principal Design Manager chez Microsoft, a articulé les avantages de l'utilisation de Fluent 2 dans Teams : "Notre adoption de Fluent 2 était essentielle pour cette version de Teams qui offre une série d'avantages tels que l'amélioration des performances et de l'accessibilité. Un système de thématisation robuste construit avec des jetons de conception nous permet de nous intégrer de manière transparente avec d'autres produits construits avec Fluent 2 et nous permet de faire des mises à jour holistiques du langage de conception d'une manière efficace et systématique."

L'émergence de puissantes plateformes no-code comme AppMaster a encore renforcé le besoin de systèmes de conception rationalisés comme Fluent 2. En se concentrant sur l'unification de la conception et de l'intégration à travers les produits et les plateformes, Fluent 2 a le potentiel de simplifier le processus de développement et d'améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.