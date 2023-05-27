微软推出了Fluent 2，这是其下一代设计系统，旨在加强整个开发过程中的协作并激发创造力。在Fluent 1奠定的坚实基础上，这次迭代旨在统一微软庞大的产品系列和服务。

在其网站上的一份官方声明中，该公司阐述了Fluent 2带来的改进和创新："所有这些都是为了使系统的每个角度的制造商都能朝着一个单一的目的前进。这个目的？在我们提供的产品、我们提供的服务和我们建立的社区中，都有一个微软"。

在Fluent 2中，微软引入了几个重要的更新，包括一个更有凝聚力的颜色系统、一个标记系统、标准化的角落、更大的可定制性、强大的使用指导和无障碍标记。这些改进不仅简化了设计过程，而且还促进了参与应用开发的团队之间更好的沟通。

Fluent 2的一个显著特点是其新的标记系统，特别是旨在提供一个从设计到开发团队的更顺利的交接。它确保了微软各种产品之间的无缝整合，同时在不同平台上保持一致的视觉语言。

目前，Fluent 2支持Web React、iOS和Windows组件，对Android的支持目前正在开发中。微软已经开始在他们的应用程序中实施Fluent 2，最近对Teams的重新设计就证明了这一点。新的设计系统在提高Teams的整体性能、可访问性和一致的主题方面发挥了关键的作用，使设计语言的更新过程更加统一和高效。

微软的首席设计经理Kay Davis阐述了在Teams中使用Fluent 2的优势："我们采用Fluent 2对这个版本的Teams至关重要，它提供了一系列的好处，如改善性能和可访问性。用设计令牌构建的强大的主题系统使我们能够与使用Fluent 2构建的其他产品无缝集成，并使我们能够以高效和系统的方式进行整体的设计语言更新。"

像AppMaster这样强大的no-code 平台的出现，进一步巩固了对Fluent 2这样的精简设计系统的需求。通过专注于跨产品和平台的统一设计和整合，Fluent 2有可能简化开发过程，并加强整体的用户体验。