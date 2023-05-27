Компания Microsoft представила Fluent 2, следующее поколение своей системы проектирования, призванной улучшить совместную работу и вдохновить на творчество в процессе разработки. Основываясь на прочном фундаменте, заложенном Fluent 1, эта итерация направлена на унификацию обширного портфеля продуктов и услуг Microsoft.

В официальном заявлении на своем сайте компания подробно рассказала об улучшениях и инновациях Fluent 2: "Все для того, чтобы расширить возможности разработчиков на всех уровнях системы для достижения единой цели". Эта цель? Единая Microsoft во всех продуктах, которые мы предлагаем, услугах, которые мы предоставляем, и сообществах, которые мы создаем".

В Fluent 2 компания Microsoft представила несколько значительных обновлений, включая более целостную систему цветов, систему маркеров, стандартизированные углы, большую настраиваемость, надежное руководство по использованию и обозначения доступности. Эти усовершенствования не только упрощают процесс проектирования, но и способствуют улучшению взаимодействия между командами, участвующими в разработке приложений.

Примечательной особенностью Fluent 2 является новая система маркеров, специально направленная на обеспечение более плавной передачи данных от команды дизайнеров к команде разработчиков. Она обеспечивает бесшовную интеграцию между различными продуктами Microsoft, сохраняя при этом единый визуальный язык для всех платформ.

В настоящее время Fluent 2 поддерживает компоненты Web React, iOS и Windows, а поддержка Android находится в стадии разработки. Microsoft уже начала внедрять Fluent 2 в свои приложения, о чем свидетельствует недавний редизайн Teams. Новая система дизайна сыграла ключевую роль в повышении общей производительности, доступности и последовательной тематизации Teams, обеспечив более унифицированный и эффективный процесс обновления языка дизайна.

Кей Дэвис, главный менеджер по дизайну в Microsoft, рассказал о преимуществах использования Fluent 2 в Teams: "Использование Fluent 2 было крайне важно для этой версии Teams, что обеспечивает целый ряд преимуществ, таких как повышенная производительность и доступность. Надежная система тематизации, построенная на маркерах дизайна, позволяет нам легко интегрироваться с другими продуктами, созданными с использованием Fluent 2, и дает нам возможность эффективно и систематически обновлять целостный язык дизайна".

Появление мощных платформ no-code, таких как AppMaster, еще больше укрепило потребность в упорядоченных системах проектирования, таких как Fluent 2. Сосредоточившись на унификации дизайна и интеграции между продуктами и платформами, Fluent 2 способен упростить процесс разработки и повысить общий уровень пользовательского опыта.