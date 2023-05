Microsoft heeft Fluent 2 geïntroduceerd, de volgende generatie van zijn ontwerpsysteem met als doel de samenwerking te verbeteren en creativiteit te stimuleren tijdens het ontwikkelingsproces. Deze iteratie bouwt voort op het solide fundament van Fluent 1 en is bedoeld om Microsofts uitgebreide productportfolio en diensten te verenigen.

In een officiële verklaring op hun website gaat het bedrijf nader in op de verbeteringen en innovaties van Fluent 2: "Allemaal om makers uit alle hoeken van het systeem in staat te stellen zich in te zetten voor één enkel doel. Dat doel? Eén Microsoft voor alle producten die we aanbieden, de diensten die we leveren en de gemeenschappen die we maken."

Met Fluent 2 heeft Microsoft verschillende belangrijke updates geïntroduceerd, waaronder een meer samenhangend kleurensysteem, een tokensysteem, gestandaardiseerde hoeken, grotere aanpasbaarheid, robuuste gebruiksbegeleiding en toegankelijkheidsnotatie. Deze verbeteringen stroomlijnen niet alleen het ontwerpproces, maar bevorderen ook een betere communicatie tussen teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling van toepassingen.

Een opvallend kenmerk van Fluent 2 is het nieuwe tokensysteem, specifiek gericht op een vlottere overdracht van ontwerp- naar ontwikkelteams. Het zorgt voor een naadloze integratie tussen verschillende Microsoft-producten, met behoud van een consistente visuele taal voor alle platforms.

Op dit moment ondersteunt Fluent 2 Web React, iOS en Windows componenten, terwijl ondersteuning voor Android momenteel in ontwikkeling is. Microsoft is al begonnen met de implementatie van Fluent 2 in hun toepassingen, zoals blijkt uit het recente herontwerp van Teams. Het nieuwe ontwerpsysteem heeft een cruciale rol gespeeld bij het verbeteren van de algemene prestaties, toegankelijkheid en consistente thematisering van Teams, waardoor een uniformer en efficiënter updateproces voor de ontwerptaal mogelijk werd.

Kay Davis, Principal Design Manager bij Microsoft, verwoordde de voordelen van het gebruik van Fluent 2 in Teams: "Onze adoptie van Fluent 2 was cruciaal voor deze versie van Teams, die een reeks voordelen biedt zoals verbeterde prestaties en toegankelijkheid. Een robuust themasysteem gebouwd met design tokens stelt ons in staat om naadloos te integreren met andere producten die met Fluent 2 zijn gebouwd en stelt ons in staat om holistische design-taal updates te maken op een efficiënte en systematische manier."

De opkomst van krachtige no-code platforms zoals AppMaster heeft de behoefte aan gestroomlijnde ontwerpsystemen zoals Fluent 2 verder onderbouwd. Door zich te richten op het verenigen van ontwerp en integratie tussen producten en platforms heeft Fluent 2 het potentieel om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen en de algehele gebruikerservaring te versterken.