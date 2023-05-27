Microsoft, geliştirme süreci boyunca işbirliğini geliştirmeyi ve yaratıcılığa ilham vermeyi amaçlayan yeni nesil tasarım sistemi Fluent 2'yi tanıttı. Fluent 1 tarafından atılan sağlam temel üzerine inşa edilen bu yineleme, Microsoft'un geniş ürün portföyünü ve hizmetlerini birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket, web sitelerinde yaptığı resmi açıklamada Fluent 2'nin getirdiği iyileştirmeleri ve yenilikleri detaylandırdı: "Hepsi, sistemin her açısındaki yapımcıları tek bir amaca doğru ilerlemeleri için güçlendirmek için. Bu amaç? Sunduğumuz ürünler, sağladığımız hizmetler ve oluşturduğumuz topluluklar genelinde tek bir Microsoft."

Fluent 2 ile Microsoft, daha uyumlu bir renk sistemi, bir belirteç sistemi, standartlaştırılmış köşeler, daha fazla özelleştirilebilirlik, sağlam kullanım kılavuzu ve erişilebilirlik gösterimi dahil olmak üzere birçok önemli güncelleme sunmuştur. Bu iyileştirmeler yalnızca tasarım sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda uygulama geliştirmeye dahil olan ekipler arasında daha iyi iletişimi kolaylaştırır.

Fluent 2'nin dikkate değer bir özelliği, özellikle tasarımdan geliştirme ekiplerine daha sorunsuz bir aktarım sağlamayı amaçlayan yeni belirteç sistemidir. Platformlar arasında tutarlı bir görsel dili korurken, çeşitli Microsoft ürünleri arasında sorunsuz entegrasyon sağlar.

Şu anda Fluent 2, Web React, iOS ve Windows bileşenlerini desteklemektedir ve Android desteği şu anda geliştirme aşamasındadır. Microsoft, Teams'in yakın zamanda yeniden tasarlanmasının da gösterdiği gibi, Fluent 2'yi uygulamalarında uygulamaya çoktan başlamıştır. Yeni tasarım sistemi, Teams'in genel performansını, erişilebilirliğini ve tutarlı temasını geliştirmede çok önemli bir rol oynayarak daha birleşik ve verimli bir tasarım dili güncelleme süreci sağladı.

Microsoft'ta Baş Tasarım Müdürü Kay Davis, Fluent 2'yi Teams'de kullanmanın avantajlarını şöyle dile getirdi: "Fluent 2'yi benimsememiz, Teams'in geliştirilmiş performans ve erişilebilirlik gibi bir dizi avantaj sağlayan bu sürümü için kritikti. Tasarım belirteçleriyle oluşturulan sağlam bir tema sistemi, Fluent 2 kullanılarak oluşturulan diğer ürünlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmamızı sağlıyor ve verimli ve sistematik bir şekilde bütünsel tasarım dili güncellemeleri yapmamızı sağlıyor."

AppMaster gibi güçlü no-code platformların ortaya çıkışı, Fluent 2 gibi aerodinamik tasarım sistemlerine olan ihtiyacı daha da sağlamlaştırdı. Ürünler ve platformlar arasında tasarım ve entegrasyonu birleştirmeye odaklanan Fluent 2, geliştirme sürecini basitleştirme ve genel kullanıcıyı destekleme potansiyeline sahiptir. deneyim.