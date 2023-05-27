طرحت Microsoft برنامج Fluent 2 ، وهو الجيل التالي من نظام التصميم الخاص بها الذي يهدف إلى تعزيز التعاون وإلهام الإبداع طوال عملية التطوير. بناءً على الأساس المتين الذي وضعه Fluent 1 ، يهدف هذا التكرار إلى توحيد مجموعة منتجات وخدمات Microsoft الواسعة.

في بيان رسمي على موقعها على الإنترنت ، أوضحت الشركة التحسينات والابتكارات التي قدمتها Fluent 2: "كل ذلك لتمكين الصانعين في كل زاوية من النظام للتقدم نحو غرض واحد. هذا الغرض؟ Microsoft واحدة عبر المنتجات التي نقدمها والخدمات التي نقدمها والمجتمعات التي نصنعها. "

مع Fluent 2 ، قدمت Microsoft العديد من التحديثات المهمة ، بما في ذلك نظام ألوان أكثر تماسكًا ، ونظام رمز مميز ، وزوايا قياسية ، وإمكانية تخصيص أكبر ، وإرشادات استخدام قوية ، وتدوين إمكانية الوصول. لا تعمل هذه التحسينات على تبسيط عملية التصميم فحسب ، بل تعمل أيضًا على تسهيل الاتصال الأفضل بين الفرق المشاركة في تطوير التطبيقات.

تتمثل إحدى الميزات البارزة لـ Fluent 2 في نظامها المميز الجديد ، والذي يهدف بشكل خاص إلى توفير عملية نقل أكثر سلاسة من التصميم إلى فرق التطوير. يضمن التكامل السلس بين منتجات Microsoft المختلفة ، مع الحفاظ على لغة مرئية متسقة عبر الأنظمة الأساسية.

في الوقت الحالي ، يدعم Fluent 2 مكونات Web React و iOS و Windows ، مع دعم Android قيد التطوير حاليًا. بدأت Microsoft بالفعل في تطبيق Fluent 2 في تطبيقاتها ، كما يتضح من إعادة تصميم Teams الأخيرة. لعب نظام التصميم الجديد دورًا محوريًا في تعزيز الأداء العام لـ Teams وإمكانية الوصول إليها واتساقها ، مما يتيح عملية تحديث لغة تصميم أكثر توحيدًا وكفاءة.

أوضح كاي ديفيس ، مدير التصميم الرئيسي في Microsoft ، مزايا استخدام Fluent 2 in Teams: "كان اعتمادنا لـ Fluent 2 أمرًا بالغ الأهمية لهذا الإصدار من Teams الذي يوفر مجموعة من المزايا مثل الأداء المحسن وإمكانية الوصول. يتيح لنا نظام السمات القوي الذي تم إنشاؤه باستخدام الرموز المميزة للتصميم التكامل بسلاسة مع المنتجات الأخرى التي تم إنشاؤها باستخدام Fluent 2 ويمكننا من إجراء تحديثات شاملة للغة التصميم بطريقة فعالة ومنهجية ".

أدى ظهور منصات قوية no-code مثل AppMaster إلى تعزيز الحاجة إلى أنظمة تصميم مبسطة مثل Fluent 2. من خلال التركيز على توحيد التصميم والتكامل عبر المنتجات والأنظمة الأساسية ، فإن Fluent 2 لديه القدرة على تبسيط عملية التطوير ودعم المستخدم بشكل عام خبرة.