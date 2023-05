Microsoft ha presentato Fluent 2, la nuova generazione del suo sistema di progettazione che mira a migliorare la collaborazione e a ispirare la creatività nell'intero processo di sviluppo. Partendo dalle solide fondamenta poste da Fluent 1, questa iterazione mira a unificare il vasto portafoglio di prodotti e servizi di Microsoft.

In una dichiarazione ufficiale sul proprio sito Web, l'azienda ha illustrato i miglioramenti e le innovazioni apportate da Fluent 2: "Tutto per consentire ai creatori di ogni angolo del sistema di raggiungere un unico scopo. Questo scopo? Un'unica Microsoft per tutti i prodotti che offriamo, i servizi che forniamo e le comunità che creiamo".

Con Fluent 2, Microsoft ha introdotto diversi aggiornamenti significativi, tra cui un sistema di colori più coeso, un sistema di token, angoli standardizzati, maggiore personalizzazione, una solida guida all'uso e notazioni sull'accessibilità. Questi miglioramenti non solo snelliscono il processo di progettazione, ma facilitano anche una migliore comunicazione tra i team coinvolti nello sviluppo delle applicazioni.

Una caratteristica degna di nota di Fluent 2 è il nuovo sistema di token, specificamente mirato a fornire un passaggio più agevole dai team di progettazione a quelli di sviluppo. Il sistema garantisce una perfetta integrazione tra i vari prodotti Microsoft, mantenendo un linguaggio visivo coerente tra le varie piattaforme.

Attualmente Fluent 2 supporta i componenti Web React, iOS e Windows, mentre il supporto per Android è in fase di sviluppo. Microsoft ha già iniziato a implementare Fluent 2 nelle proprie applicazioni, come dimostra la recente riprogettazione di Teams. Il nuovo sistema di progettazione ha svolto un ruolo fondamentale nel migliorare le prestazioni generali di Teams, l'accessibilità e la coerenza dei temi, consentendo un processo di aggiornamento del linguaggio di progettazione più unificato ed efficiente.

Kay Davis, Principal Design Manager di Microsoft, ha illustrato i vantaggi dell'utilizzo di Fluent 2 in Teams: "L'adozione di Fluent 2 è stata fondamentale per questa versione di Teams, che offre una serie di vantaggi come il miglioramento delle prestazioni e dell'accessibilità. Un robusto sistema di tematizzazione costruito con token di progettazione ci permette di integrarci perfettamente con altri prodotti costruiti con Fluent 2 e ci consente di effettuare aggiornamenti olistici del linguaggio di progettazione in modo efficiente e sistematico".

L'emergere di potenti piattaforme no-code come AppMaster ha ulteriormente rafforzato la necessità di sistemi di progettazione snelli come Fluent 2. Concentrandosi sull'unificazione del design e dell'integrazione tra prodotti e piattaforme, Fluent 2 ha il potenziale per semplificare il processo di sviluppo e migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.