A Microsoft apresentou o Fluent 2, a próxima geração do seu sistema de design com o objectivo de melhorar a colaboração e inspirar a criatividade ao longo do processo de desenvolvimento. Com base na sólida fundação estabelecida pelo Fluent 1, esta iteração tem como objectivo unificar o vasto portfólio de produtos e serviços da Microsoft.

Numa declaração oficial no seu sítio Web, a empresa explicou as melhorias e inovações introduzidas pelo Fluent 2: "Tudo para capacitar os criadores em todos os ângulos do sistema para que se orientem para um único objectivo. Esse objectivo? Uma Microsoft nos produtos que oferecemos, nos serviços que prestamos e nas comunidades que criamos."

Com o Fluent 2, a Microsoft introduziu várias actualizações significativas, incluindo um sistema de cores mais coeso, um sistema de token, cantos padronizados, maior personalização, orientação de utilização robusta e notação de acessibilidade. Estas melhorias não só simplificam o processo de design, como também facilitam uma melhor comunicação entre as equipas envolvidas no desenvolvimento de aplicações.

Uma característica notável do Fluent 2 é o seu novo sistema de tokens, especificamente destinado a proporcionar uma transferência mais suave das equipas de design para as equipas de desenvolvimento. Este sistema assegura uma integração perfeita entre vários produtos Microsoft, mantendo simultaneamente uma linguagem visual consistente em todas as plataformas.

Actualmente, o Fluent 2 suporta componentes Web React, iOS e Windows, estando o suporte para Android actualmente em desenvolvimento. A Microsoft já começou a implementar o Fluent 2 nas suas aplicações, como demonstrado pela recente reformulação do Teams. O novo sistema de design desempenhou um papel fundamental na melhoria do desempenho geral, da acessibilidade e da consistência temática do Teams, permitindo um processo de actualização da linguagem de design mais unificado e eficiente.

Kay Davis, Director de Design Principal da Microsoft, explicou as vantagens da utilização do Fluent 2 no Teams: "A nossa adopção do Fluent 2 foi fundamental para esta versão do Teams, que proporciona uma série de benefícios, como a melhoria do desempenho e da acessibilidade. Um sistema de tematização robusto criado com tokens de design permite-nos uma integração perfeita com outros produtos criados com o Fluent 2 e permite-nos fazer actualizações holísticas da linguagem de design de uma forma eficiente e sistemática."

O surgimento de poderosas plataformas no-code como o AppMaster solidificou ainda mais a necessidade de sistemas de design simplificados como o Fluent 2. Ao concentrar-se na unificação do design e na integração entre produtos e plataformas, o Fluent 2 tem o potencial de simplificar o processo de desenvolvimento e reforçar a experiência geral do utilizador.