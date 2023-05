Microsoft zaprezentował Fluent 2, następną generację swojego systemu projektowania, którego celem jest usprawnienie współpracy i inspirowanie kreatywności w całym procesie rozwoju. Opierając się na solidnych podstawach ustanowionych przez Fluent 1, ta iteracja ma na celu ujednolicenie szerokiego portfolio produktów i usług firmy Microsoft.

W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej, firma przedstawiła ulepszenia i innowacje wprowadzone przez Fluent 2: "Wszystko po to, aby umożliwić twórcom pod każdym kątem systemu dążenie do jednego celu. Ten cel? Jeden Microsoft we wszystkich produktach, które oferujemy, usługach, które świadczymy i społecznościach, które tworzymy".

Wraz z Fluent 2 Microsoft wprowadził kilka znaczących aktualizacji, w tym bardziej spójny system kolorów, system tokenów, znormalizowane narożniki, większe możliwości dostosowywania, solidne wskazówki dotyczące użytkowania i notację dostępności. Ulepszenia te nie tylko usprawniają proces projektowania, ale także ułatwiają lepszą komunikację między zespołami zaangażowanymi w tworzenie aplikacji.

Jedną z godnych uwagi cech Fluent 2 jest nowy system tokenów, mający na celu zapewnienie płynniejszego przejścia od zespołów projektowych do programistycznych. Zapewnia on płynną integrację między różnymi produktami Microsoft, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego języka wizualnego na różnych platformach.

Obecnie Fluent 2 obsługuje komponenty Web React, iOS i Windows, a wsparcie dla Androida jest obecnie w fazie rozwoju. Microsoft rozpoczął już wdrażanie Fluent 2 w swoich aplikacjach, czego dowodem jest niedawne przeprojektowanie Teams. Nowy system projektowania odegrał kluczową rolę w zwiększeniu ogólnej wydajności, dostępności i spójności tematycznej Teams, umożliwiając bardziej ujednolicony i wydajny proces aktualizacji języka projektowania.

Kay Davis, główny menedżer ds. projektowania w Microsoft, przedstawił zalety korzystania z Fluent 2 w Teams: "Przyjęcie przez nas Fluent 2 miało kluczowe znaczenie dla tej wersji Teams, która zapewnia szereg korzyści, takich jak lepsza wydajność i dostępność. Solidny system tematyczny zbudowany z tokenów projektowych pozwala nam na płynną integrację z innymi produktami zbudowanymi przy użyciu Fluent 2 i umożliwia nam dokonywanie całościowych aktualizacji języka projektowego w wydajny i systematyczny sposób".

Pojawienie się potężnych platform no-code, takich jak AppMaster, jeszcze bardziej wzmocniło potrzebę usprawnionych systemów projektowania, takich jak Fluent 2. Koncentrując się na ujednoliceniu projektowania i integracji między produktami i platformami, Fluent 2 może potencjalnie uprościć proces rozwoju i poprawić ogólne wrażenia użytkownika.