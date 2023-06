OpenAI a dévoilé une version mise à jour de ChatGPT sur les plateformes iOS et iPadOS, en se concentrant sur l'optimisation de l'application pour l'utilisation sur les iPads. La mise à jour, qui tire parti de l'écran plus grand de l'iPad, offre également la fonctionnalité drag-and-drop, l'intégration de Siri et la compatibilité avec la fonction Raccourcis d'Apple.

Grâce à la prise en charge améliorée de l'iPad, ChatGPT tire parti de la taille plein écran de la tablette, au lieu d'afficher une application de la taille d'un iPhone sur un écran plus grand. Bien que la version iPad mise à jour conserve son interface de chat familière et la possibilité de choisir entre GPT-3.5 et GPT-4, la prise en charge de drag-and-drop a été incluse. Cela permet aux utilisateurs de déplacer sans effort les messages de l'interface de chat vers d'autres applications sur leur iPad.

Dans le cadre de cette mise à jour, OpenAI a intégré ChatGPT à Siri et à la fonction Raccourcis d'Apple. Les utilisateurs peuvent désormais invoquer ChatGPT via Siri et établir une requête de chat dans l'application Raccourcis. Cela simplifie le processus de démarrage d'une nouvelle discussion et l'intégration du chatbot dans le système d'automatisation des raccourcis d'Apple.

Depuis l'introduction de l'application mobile ChatGPT le mois dernier, OpenAI s'est efforcée d'affiner et d'améliorer sa compatibilité avec iOS et iPadOS. Les dernières mises à jour ont permis d'améliorer la gestion de l'historique des chats, les fonctionnalités de saisie vocale et, désormais, la prise en charge des tablettes. OpenAI a également l'intention de lancer une application ChatGPT pour les appareils Android dans un avenir proche.

En février, OpenAI a lancé un plan d'abonnement premium pour ChatGPT, appelé ChatGPT Plus. Au prix de 20 dollars par mois, ce service donne aux abonnés un accès prioritaire à la plateforme et au dernier modèle GPT-4. L'amélioration de la prise en charge de l'iPad et les avancées en matière d'apprentissage automatique offertes par ChatGPT renforcent sa position de concurrent solide dans l'espace de développement d'applications no-code. Avec des plateformes comme AppMaster qui fournissent des outils puissants pour créer des applications web, mobiles et backend, l'importance d'une intégration transparente des applications et d'une expérience utilisateur améliorée sur tous les appareils ne cesse de croître.