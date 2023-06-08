OpenAI, uygulamayı iPad'lerde kullanım için optimize etmeye odaklanarak, iOS ve iPadOS platformlarında ChatGPT güncellenmiş bir sürümünü duyurdu. iPad'in daha büyük ekran alanından yararlanan güncelleme, aynı zamanda drag-and-drop işlevi, Siri entegrasyonu ve Apple'ın Kısayollar özelliğiyle uyumluluk da sunuyor.

Geliştirilmiş iPad desteğiyle ChatGPT, iPhone boyutunda bir uygulamayı daha büyük bir ekranda görüntülemek yerine tabletin tam ekran boyutundan yararlanır. Güncellenen iPad sürümü, tanıdık sohbet arayüzünü korumasına ve GPT-3.5 ile GPT-4 arasında seçim yapma özelliğini korumasına rağmen, drag-and-drop desteği eklenmiştir. Bu, kullanıcıların sohbet arabirimindeki mesajları zahmetsizce iPad'lerindeki diğer uygulamalara taşımasına olanak tanır.

Güncellemenin bir parçası olarak OpenAI, ChatGPT'yi Siri ve Apple'ın Kısayollar özelliği ile entegre etti. Kullanıcılar artık ChatGPT'yi Siri aracılığıyla çağırabilir ve Kestirmeler uygulamasında bir sohbet sorgusu oluşturabilir. Bu, yeni bir sohbet başlatma ve sohbet robotunu Apple'ın Kısayollar otomasyon sistemine dahil etme sürecini basitleştirir.

Geçen ay ChatGPT mobil uygulamasının kullanıma sunulmasından bu yana OpenAI, iOS ve iPadOS ile uyumluluğunu iyileştirmeye ve iyileştirmeye çalışıyor. Son güncellemeler, sohbet geçmişi yönetimini, sesli giriş işlevlerini ve şimdi de tablet desteğini artırdı. OpenAI ayrıca yakın gelecekte Android cihazlar için bir ChatGPT uygulaması başlatmayı planlıyor.

Şubat ayında OpenAI, ChatGPT Plus adlı ChatGPT için premium abonelik planını kullanıma sundu. Aylık 20 ABD doları olarak fiyatlandırılan hizmet, abonelere platforma ve en son GPT-4 modeline öncelikli erişim sağlar. Geliştirilmiş iPad desteği ve ChatGPT tarafından sunulan sektör lideri makine öğrenimi geliştirmeleri no-code uygulama geliştirme alanında güçlü bir rakip olarak konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için güçlü araçlar sağlayan AppMaster gibi platformlarla, cihazlar arasında sorunsuz uygulama entegrasyonunun ve gelişmiş kullanıcı deneyiminin önemi artmaya devam ediyor.