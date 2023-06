OpenAI zaprezentowało zaktualizowaną wersję ChatGPT na platformy iOS i iPadOS, koncentrując się na optymalizacji aplikacji do użytku na iPadach. Aktualizacja, która wykorzystuje większy ekran iPada, zapewnia również funkcjonalność drag-and-drop, integrację Siri i kompatybilność z funkcją Skróty Apple.

Dzięki ulepszonej obsłudze iPada, ChatGPT wykorzystuje pełnoekranowy rozmiar tabletu, w przeciwieństwie do wyświetlania aplikacji wielkości iPhone'a na większym ekranie. Chociaż zaktualizowana wersja na iPada zachowuje znajomy interfejs czatu i utrzymuje możliwość wyboru między GPT-3.5 i GPT-4, dodano obsługę drag-and-drop. Umożliwia to użytkownikom łatwe przenoszenie wiadomości z interfejsu czatu do innych aplikacji na iPadzie.

W ramach aktualizacji, OpenAI zintegrowało ChatGPT z Siri i funkcją Skrótów Apple. Użytkownicy mogą teraz wywołać ChatGPT za pośrednictwem Siri i ustanowić zapytanie czatu w aplikacji Skróty. Upraszcza to proces rozpoczynania nowego czatu i włączania chatbota do systemu automatyzacji Apple Shortcuts.

Od czasu wprowadzenia aplikacji mobilnej ChatGPT w zeszłym miesiącu, OpenAI stara się udoskonalić i poprawić jej kompatybilność z iOS i iPadOS. Ostatnie aktualizacje usprawniły zarządzanie historią czatów, funkcje wprowadzania głosowego, a teraz także obsługę tabletów. OpenAI zamierza również uruchomić aplikację ChatGPT na urządzenia z systemem Android w najbliższej przyszłości.

W lutym OpenAI wprowadziło plan subskrypcji premium dla ChatGPT, zwany ChatGPT Plus. Wyceniona na 20 dolarów miesięcznie usługa zapewnia subskrybentom priorytetowy dostęp do platformy i najnowszego modelu GPT-4. Ulepszona obsługa iPada i wiodące w branży postępy w uczeniu maszynowym oferowane przez ChatGPT dodatkowo umacniają jego pozycję jako silnego konkurenta w przestrzeni rozwoju aplikacji no-code. Dzięki platformom takim jak AppMaster zapewniającym potężne narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, znaczenie płynnej integracji aplikacji i poprawy komfortu użytkowania na różnych urządzeniach stale rośnie.