OpenAI发布了iOS和iPadOS平台上的更新版本ChatGPT ，重点是优化该应用在iPad上的使用。这次更新利用了iPad更大的屏幕空间，还提供了drag-and-drop 功能、Siri集成以及与苹果的快捷键功能的兼容性。

由于加强了对iPad的支持，ChatGPT利用了平板电脑的全屏尺寸，而不是在大屏幕上显示iPhone大小的应用程序。尽管更新后的iPad版本保留了其熟悉的聊天界面，并保持了在GPT-3.5和GPT-4之间选择的能力，但也包括了对drag-and-drop 。这使用户能够毫不费力地将信息从聊天界面转移到iPad上的其他应用程序中。

作为更新的一部分，OpenAI已将ChatGPT与Siri和苹果的快捷键功能整合在一起。用户现在可以通过Siri调用ChatGPT，并在Shortcuts应用中建立一个聊天查询。这简化了开始新聊天的过程，并将聊天机器人纳入了苹果的Shortcuts自动化系统。

自从上个月推出ChatGPT移动应用以来，OpenAI一直在努力完善和改进其与iOS和iPadOS的兼容性。最近的更新增强了聊天历史管理、语音输入功能，现在还支持平板电脑。OpenAI还打算在不久的将来为安卓设备推出一个ChatGPT应用程序。

2月，OpenAI推出了ChatGPT的高级订阅计划，称为ChatGPT Plus。该服务的价格为每月20美元，用户可以优先使用该平台和最新的GPT-4模型。ChatGPT提供的改进的iPad支持和行业领先的机器学习进展，进一步巩固了其作为no-code 应用开发领域强有力竞争者的地位。随着像AppMaster这样的平台为创建网络、移动和后端应用提供强大的工具，跨设备的无缝应用集成和增强的用户体验的重要性继续增长。