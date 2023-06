A OpenAI apresentou uma versão actualizada de ChatGPT nas plataformas iOS e iPadOS, centrada na optimização da aplicação para utilização em iPads. A actualização, que tira partido da maior dimensão do ecrã do iPad, também oferece a funcionalidade drag-and-drop, integração Siri e compatibilidade com a funcionalidade Shortcuts da Apple.

Com o suporte melhorado para iPad, o ChatGPT tira partido do tamanho de ecrã completo do tablet, em vez de apresentar uma aplicação do tamanho do iPhone num ecrã maior. Embora a versão actualizada para iPad mantenha a sua interface de chat familiar e a capacidade de seleccionar entre GPT-3.5 e GPT-4, foi incluído o suporte para drag-and-drop. Isto permite aos utilizadores mover sem esforço as mensagens da interface de conversação para outras aplicações no seu iPad.

Como parte da actualização, a OpenAI integrou o ChatGPT com a Siri e a funcionalidade de atalhos da Apple. Os utilizadores podem agora invocar o ChatGPT através da Siri e estabelecer uma consulta de chat na aplicação Shortcuts. Isso simplifica o processo de iniciar um novo chat e incorporar o chatbot no sistema de automação Shortcuts da Apple.

Desde o lançamento da aplicação móvel ChatGPT no mês passado, a OpenAI tem-se esforçado por aperfeiçoar e melhorar a sua compatibilidade com o iOS e o iPadOS. As actualizações recentes melhoraram a gestão do histórico de conversação, as funcionalidades de introdução de voz e, agora, o suporte para tablet. A OpenAI também pretende lançar uma aplicação ChatGPT para dispositivos Android num futuro próximo.

Em fevereiro, a OpenAI lançou um plano de assinatura premium para o ChatGPT, chamado ChatGPT Plus. Com um preço de US$ 20 por mês, o serviço concede aos assinantes acesso prioritário à plataforma e ao mais recente modelo GPT-4. O suporte melhorado para iPad e os avanços de aprendizagem automática líderes da indústria oferecidos pelo ChatGPT solidificam ainda mais a sua posição como um forte concorrente no espaço de desenvolvimento de aplicações no-code. Com plataformas como a AppMaster a fornecer ferramentas poderosas para a criação de aplicações web, móveis e de backend, a importância da integração perfeita de aplicações e de uma melhor experiência do utilizador em todos os dispositivos continua a crescer.