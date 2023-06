OpenAI ha presentato una versione aggiornata di ChatGPT sulle piattaforme iOS e iPadOS, concentrandosi sull'ottimizzazione dell'applicazione per l'uso su iPad. L'aggiornamento, che sfrutta la maggiore superficie dello schermo dell'iPad, offre anche la funzionalità drag-and-drop, l'integrazione con Siri e la compatibilità con la funzione Shortcuts di Apple.

Grazie al supporto migliorato per l'iPad, ChatGPT sfrutta le dimensioni a schermo intero del tablet, anziché visualizzare un'app delle dimensioni di un iPhone su uno schermo più grande. Sebbene la versione aggiornata per iPad conservi la sua familiare interfaccia di chat e mantenga la possibilità di selezionare tra GPT-3.5 e GPT-4, è stato incluso il supporto per drag-and-drop. Ciò consente agli utenti di spostare senza problemi i messaggi dall'interfaccia della chat ad altre applicazioni dell'iPad.

Come parte dell'aggiornamento, OpenAI ha integrato ChatGPT con Siri e la funzione Shortcuts di Apple. Gli utenti possono ora invocare ChatGPT tramite Siri e stabilire una richiesta di chat nell'app Shortcuts. Questo semplifica il processo di avvio di una nuova chat e l'integrazione del chatbot nel sistema di automazione Shortcuts di Apple.

Dall'introduzione dell'app mobile ChatGPT il mese scorso, OpenAI ha cercato di perfezionare e migliorare la sua compatibilità con iOS e iPadOS. I recenti aggiornamenti hanno potenziato la gestione della cronologia delle chat, le funzionalità di input vocale e ora il supporto per i tablet. OpenAI intende anche lanciare un'app ChatGPT per dispositivi Android nel prossimo futuro.

A febbraio OpenAI ha lanciato un piano di abbonamento premium per ChatGPT, chiamato ChatGPT Plus. Al prezzo di 20 dollari al mese, il servizio garantisce agli abbonati l'accesso prioritario alla piattaforma e all'ultimo modello di GPT-4. Il supporto migliorato per l'iPad e i progressi del machine learning offerti da ChatGPT consolidano ulteriormente la sua posizione di forte concorrente nello spazio di sviluppo delle app no-code. Con piattaforme come AppMaster che forniscono strumenti potenti per la creazione di applicazioni web, mobili e backend, l'importanza di una perfetta integrazione delle applicazioni e di una migliore esperienza utente su tutti i dispositivi continua a crescere.