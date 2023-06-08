كشفت OpenAI عن إصدار محدث من ChatGPT على أنظمة iOS و iPadOS ، مع التركيز على تحسين التطبيق للاستخدام على أجهزة iPad. التحديث ، الذي يستفيد من مساحة الشاشة الكبيرة لجهاز iPad ، يوفر أيضًا وظائف drag-and-drop ، وتكامل Siri ، والتوافق مع ميزة اختصارات Apple.

مع دعم iPad المحسّن ، يستفيد ChatGPT من حجم الشاشة الكاملة للجهاز اللوحي ، بدلاً من عرض تطبيق بحجم iPhone على شاشة أكبر. على الرغم من أن إصدار iPad المحدث يحتفظ بواجهة الدردشة المألوفة ويحافظ على القدرة على الاختيار بين GPT-3.5 و GPT-4 ، فقد تم تضمين دعم drag-and-drop. يتيح ذلك للمستخدمين نقل الرسائل بسهولة من واجهة الدردشة إلى تطبيقات أخرى على جهاز iPad الخاص بهم.

كجزء من التحديث ، قامت OpenAI بدمج ChatGPT مع ميزة Siri و Apple Shortcuts. يمكن للمستخدمين الآن استدعاء ChatGPT عبر Siri وإنشاء استعلام دردشة في تطبيق Shortcuts. يعمل هذا على تبسيط عملية بدء محادثة جديدة ودمج روبوت المحادثة في نظام التشغيل الآلي للاختصارات من Apple.

منذ تقديم تطبيق ChatGPT للجوال الشهر الماضي ، تسعى OpenAI جاهدة لتحسين توافقها مع iOS و iPadOS وتحسينه. عززت التحديثات الأخيرة إدارة محفوظات الدردشة ووظائف الإدخال الصوتي ، والآن ، دعم الجهاز اللوحي. تعتزم OpenAI أيضًا إطلاق تطبيق ChatGPT لأجهزة Android في المستقبل القريب.

في فبراير ، طرح OpenAI خطة اشتراك متميزة لـ ChatGPT ، تسمى ChatGPT Plus. بسعر 20 دولارًا شهريًا ، تمنح الخدمة المشتركين أولوية الوصول إلى النظام الأساسي وأحدث طراز GPT-4. يعزز دعم iPad المحسّن والتطورات الرائدة في مجال التعلم الآلي التي تقدمها ChatGPT مكانتها كمنافس قوي في مجال تطوير التطبيقات no-code. مع توفر منصات مثل AppMaster أدوات قوية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، تستمر أهمية التكامل السلس للتطبيقات وتجربة المستخدم المحسنة عبر الأجهزة في النمو.