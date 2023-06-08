Компания OpenAI представила обновленную версию ChatGPT для платформ iOS и iPadOS, сфокусированную на оптимизации приложения для использования на iPad. Обновление, использующее преимущества увеличенной площади экрана iPad, также обеспечивает функциональность drag-and-drop, интеграцию Siri и совместимость с функцией Shortcuts от Apple.

Благодаря расширенной поддержке iPad, ChatGPT использует преимущества полноэкранного размера планшета, а не отображает приложение размером с iPhone на большом экране. Хотя обновленная версия для iPad сохранила привычный интерфейс чата и возможность выбора между GPT-3.5 и GPT-4, была включена поддержка drag-and-drop. Это позволяет пользователям без труда перемещать сообщения из интерфейса чата в другие приложения на iPad.

В рамках обновления OpenAI интегрировал ChatGPT с Siri и функцией Shortcuts от Apple. Теперь пользователи могут вызвать ChatGPT через Siri и создать запрос на чат в приложении Shortcuts. Это упрощает процесс создания нового чата и включения чат-бота в систему автоматизации Shortcuts от Apple.

С момента появления мобильного приложения ChatGPT в прошлом месяце OpenAI стремится усовершенствовать и улучшить его совместимость с iOS и iPadOS. Последние обновления улучшили управление историей чатов, функциональность голосового ввода, а теперь и поддержку планшетов. В ближайшем будущем OpenAI также планирует запустить приложение ChatGPT для устройств Android.

В феврале OpenAI выпустила премиум-план подписки для ChatGPT под названием ChatGPT Plus. Стоимость услуги составляет 20 долларов в месяц, она предоставляет подписчикам приоритетный доступ к платформе и новейшей модели GPT-4. Улучшенная поддержка iPad и ведущие в отрасли достижения в области машинного обучения, предлагаемые ChatGPT, еще больше укрепляют позиции ChatGPT как сильного конкурента в сфере разработки приложений no-code. Благодаря таким платформам, как AppMaster, предоставляющим мощные инструменты для создания веб-, мобильных и внутренних приложений, важность бесшовной интеграции приложений и улучшения пользовательского опыта на разных устройствах продолжает расти.