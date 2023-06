OpenAI heeft een bijgewerkte versie van ChatGPT voor de iOS- en iPadOS-platforms onthuld, waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van de app voor gebruik op iPads. De update, die gebruik maakt van het grotere schermoppervlak van de iPad, biedt ook drag-and-drop functionaliteit, Siri-integratie en compatibiliteit met de snelkoppelingsfunctie van Apple.

Met de verbeterde iPad-ondersteuning maakt ChatGPT gebruik van het schermvullende formaat van de tablet, in plaats van een app ter grootte van een iPhone weer te geven op een groter scherm. Hoewel de bijgewerkte iPad-versie de vertrouwde chatinterface behoudt en de mogelijkheid om te kiezen tussen GPT-3.5 en GPT-4 behoudt, is drag-and-drop ondersteuning toegevoegd. Hierdoor kunnen gebruikers berichten moeiteloos verplaatsen van de chat-interface naar andere apps op hun iPad.

Als onderdeel van de update heeft OpenAI ChatGPT geïntegreerd met Siri en de snelkoppelingsfunctie van Apple. Gebruikers kunnen ChatGPT nu oproepen via Siri en een chatquery starten in de Snelkoppelingen-app. Dit vereenvoudigt het proces van het starten van een nieuwe chat en het opnemen van de chatbot in het automatiseringssysteem Shortcuts van Apple.

Sinds de introductie van de ChatGPT mobiele app vorige maand, streeft OpenAI ernaar om de compatibiliteit met iOS en iPadOS te verfijnen en te verbeteren. Recente updates hebben het beheer van de chatgeschiedenis en de functies voor spraakinvoer verbeterd, en nu ook ondersteuning voor tablets. OpenAI is ook van plan om in de nabije toekomst een ChatGPT-app voor Android-apparaten te lanceren.

In februari kwam OpenAI met een premium abonnement voor ChatGPT, ChatGPT Plus genaamd. Deze service kost $20 per maand en geeft abonnees voorrang bij de toegang tot het platform en het nieuwste GPT-4-model. De verbeterde iPad-ondersteuning en de toonaangevende vooruitgang op het gebied van machine learning die ChatGPT biedt, versterken zijn positie als sterke concurrent in de no-code app-ontwikkelingsruimte. Met platforms zoals AppMaster die krachtige tools bieden voor het creëren van web-, mobiele en backend-toepassingen, blijft het belang van naadloze app-integratie en een verbeterde gebruikerservaring op verschillende apparaten groeien.