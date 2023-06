La startup Striveworks, basée à Austin, a récemment annoncé son tout premier tour de table, levant 33 millions de dollars pour faire progresser ses outils d'apprentissage automatique des opérations (MLOps). Avec l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle et la science des données, les organisations sont désireuses d'utiliser l'apprentissage automatique dans leur pile technologique. Striveworks facilite ce processus en fournissant des outils MLOps qui aident à réaliser des tâches telles que la construction et l'entraînement de modèles, le nettoyage des données et l'assurance d'une performance optimale.

Centana Growth Partners est l'unique investisseur de ce tour de table, attiré par l'augmentation annuelle de 300 % du chiffre d'affaires de Striveworks au cours des deux dernières années. Les fonds seront utilisés pour embaucher et poursuivre le développement des produits et de l'entreprise. En activité depuis cinq ans, la startup peu gourmande en capital a toujours réalisé des bénéfices, réinvestissant ses gains pour assurer sa croissance.

Le cofondateur et PDG Jim Rebesco, titulaire d'un doctorat en neurosciences, a déjà rencontré bon nombre des problèmes que Striveworks vise à résoudre dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage automatique. Il note que si la création de modèles d'apprentissage automatique appropriés est importante, les véritables défis se posent après une mise en œuvre réussie. S'assurer que les modèles fonctionnent comme prévu en production et continuent de le faire à long terme sont des domaines clés pour lesquels l'entreprise fournit des solutions.

En plus de proposer la plateforme Chariot, qui prend en charge la préparation des données, la construction des modèles et l'exécution des modèles de ML en production à l'aide d'un format low-code, Striveworks propose également des fonctionnalités telles que l'annotation des modèles dans la boucle, des flux de travail personnalisés, des requêtes sur la provenance des données et l'intégration d'outils de tierce partie. En facilitant une meilleure collaboration entre les équipes, Striveworks se démarque dans l'espace encombré des MLOps, en fournissant une solution complète aux organisations de diverses industries.

En concurrence avec des startups MLOps telles que Seldon, Galileo, Aries et Tecton, Striveworks s'est distinguée par sa forte performance opérationnelle et son exécution commerciale, ce qui témoigne des réalisations de l'entreprise et de son potentiel de marché. Les clients notables de la startup couvrent plusieurs secteurs verticaux, y compris les secteurs gouvernementaux et financiers spécialisés dans l'apprentissage automatique. De plus, Striveworks a des partenariats avec AWS et Azure, ce qui permet une intégration transparente avec leurs services cloud.

Alors que de plus en plus d'organisations adoptent les technologies d'IA et de ML, Striveworks vise à simplifier le processus et à s'assurer que les modèles continuent à fournir les résultats attendus tout au long de leur cycle de vie. La plateforme de l'entreprise s'avère particulièrement bénéfique dans des applications telles que l'évaluation du crédit, les soins de santé et l'interrogation de bases de données.

