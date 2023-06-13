Стартап Striveworks из Остина недавно объявил о своем первом раунде финансирования и привлек 33 миллиона долларов США для развития своих инструментов машинного обучения операций (MLOps). С ростом интереса к искусственному интеллекту и науке о данных организации стремятся использовать машинное обучение в своем технологическом стеке. Striveworks облегчает этот процесс, предоставляя инструменты MLOps для решения таких задач, как создание и обучение моделей, очистка данных и обеспечение оптимальной производительности.

Centana Growth Partners является единственным инвестором в этом раунде финансирования, привлеченным ежегодным увеличением ARR компании Striveworks на 300% за последние два года. Средства будут использованы для найма сотрудников и дальнейшего развития продукта и бизнеса. Работая в течение пяти лет, эффективный с точки зрения капитала стартап постоянно получает прибыль, реинвестируя свои доходы для роста.

Сооснователь и генеральный директор Джим Ребеско, доктор наук в области нейронаук, ранее сталкивался со многими проблемами, которые Striveworks стремится решить в сфере ИИ и машинного обучения. Он отмечает, что, хотя создание соответствующих ML-моделей очень важно, настоящие проблемы возникают после их успешной реализации. Обеспечение того, чтобы модели работали так, как ожидается, в производстве и продолжали работать в долгосрочной перспективе, является ключевой областью, для которой компания предлагает решения.

Помимо платформы Chariot, которая поддерживает подготовку данных, построение моделей и запуск ML-моделей в производство с использованием формата low-code, Striveworks также предлагает такие функции, как аннотирование моделей в цикле, пользовательские рабочие процессы, запросы о достоверности данных и интеграция со сторонними инструментами. Способствуя улучшению сотрудничества между командами, Striveworks выделяется на переполненном рынке MLOps, предлагая комплексное решение для организаций различных отраслей.

Конкурируя с такими MLOps стартапами, как Seldon, Galileo, Aries и Tecton, Striveworks выделилась благодаря высоким операционным показателям и ведению бизнеса, что свидетельствует о достижениях компании и ее рыночном потенциале. Заметные клиенты стартапа охватывают несколько вертикалей, включая правительственный и финансовый секторы, специализирующиеся на машинном обучении. Кроме того, Striveworks имеет партнерские отношения с AWS и Azure, что обеспечивает беспрепятственную интеграцию с их облачными сервисами.

Поскольку все больше организаций внедряют технологии AI и ML, Striveworks стремится упростить этот процесс и обеспечить, чтобы модели продолжали приносить ожидаемые результаты на протяжении всего жизненного цикла. Платформа компании оказывается особенно полезной в таких областях, как кредитный скоринг, здравоохранение и запросы к базам данных.

Создание сложных программных решений для веб-, мобильных и внутренних приложений стало проще и эффективнее благодаря таким платформам, как AppMaster, мощной платформе no-code. Благодаря такой универсальности организации могут быстро разрабатывать и внедрять комплексные приложения с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения, обеспечивая быстрый рост и успех.