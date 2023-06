A Striveworks, uma startup sediada em Austin, anunciou recentemente a sua primeira ronda de financiamento, angariando 33 milhões de dólares para fazer avançar as suas ferramentas de operações de aprendizagem automática (MLOps). Com o crescente interesse em inteligência artificial e ciência de dados, as organizações estão ansiosas para utilizar o aprendizado de máquina em sua pilha de tecnologia. A Striveworks facilita este processo, fornecendo ferramentas MLOps para ajudar em tarefas como a construção e formação de modelos, limpeza de dados e garantia de um desempenho óptimo.

A Centana Growth Partners é o único investidor nesta ronda de financiamento, atraído pelo aumento anual de 300% da ARR da Striveworks nos últimos dois anos. Os fundos serão utilizados para contratação e desenvolvimento de produtos e negócios. Em funcionamento há cinco anos, a empresa de capital eficiente tem registado lucros de forma consistente, reinvestindo os seus ganhos no crescimento.

O co-fundador e director executivo Jim Rebesco, doutorado em neurociências, deparou-se anteriormente com muitos dos problemas que a Striveworks pretende resolver no domínio da IA e da aprendizagem automática. Ele observa que, embora a criação de modelos de ML adequados seja importante, os verdadeiros desafios surgem após a implementação bem-sucedida. Assegurar que os modelos tenham o desempenho esperado na produção e que continuem a ter esse desempenho a longo prazo são áreas-chave para as quais a empresa fornece soluções.

Para além de oferecer a plataforma Chariot, que suporta a preparação de dados, a construção de modelos e a execução de modelos de ML em produção utilizando um formato low-code, a Striveworks também inclui funcionalidades como anotação model-in-the-loop, fluxos de trabalho personalizados, consultas de proveniência de dados e integração de ferramentas de terceiros. Ao facilitar uma melhor colaboração entre equipas, o Striveworks distingue-se no concorrido espaço MLOps, fornecendo uma solução abrangente a organizações de vários sectores.

Concorrendo com startups de MLOps como Seldon, Galileo, Aries e Tecton, a Striveworks se destacou por seu forte desempenho operacional e execução de negócios, um testemunho das realizações da empresa e do potencial de mercado. Os clientes notáveis da startup abrangem várias verticais, incluindo os sectores governamental e financeiro especializados em aprendizagem automática. Além disso, a Striveworks tem parcerias com a AWS e o Azure, permitindo uma integração perfeita com seus serviços em nuvem.

À medida que mais organizações adotam a tecnologia de IA e ML, a Striveworks visa simplificar o processo e garantir que os modelos continuem a fornecer os resultados esperados ao longo de seu ciclo de vida. A plataforma da empresa revela-se particularmente benéfica em aplicações como pontuação de crédito, cuidados de saúde e consulta de bases de dados.

