أعلنت شركة Striveworks الناشئة التي تتخذ من أوستن مقراً لها عن جولة تمويلها الأولى على الإطلاق ، حيث جمعت 33 مليون دولار لتطوير أدوات عمليات التعلم الآلي (MLOps). مع الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ، تحرص المؤسسات على الاستفادة من التعلم الآلي في مجموعة التقنيات الخاصة بها. تسهل Striveworks هذه العملية من خلال توفير أدوات MLOps للمساعدة في مهام مثل نماذج البناء والتدريب ، وتنظيف البيانات ، وضمان الأداء الأمثل.

Centana Growth Partners هي المستثمر الوحيد في جولة التمويل هذه ، وقد اجتذبتها Striveworks' زيادة سنوية بنسبة 300٪ في ARR على مدار العامين الماضيين. سيتم استخدام الأموال للتوظيف والمزيد من تطوير المنتجات والأعمال. بعد تشغيلها لمدة خمس سنوات ، تمكنت الشركة الناشئة ذات الكفاءة في رأس المال من تحقيق أرباح باستمرار ، وإعادة استثمار أرباحها لتحقيق النمو.

واجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Jim Rebesco ، الحاصل على دكتوراه في العلوم العصبية ، العديد من المشكلات التي تهدف Striveworks إلى معالجتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ويشير إلى أنه في حين أن بناء نماذج ML المناسبة أمر مهم ، فإن التحديات الحقيقية تأتي بعد التنفيذ الناجح. يعد ضمان أداء النماذج كما هو متوقع في الإنتاج والاستمرار في القيام بذلك على المدى الطويل من المجالات الرئيسية التي تقدم الشركة حلولاً لها.

بالإضافة إلى تقديم منصة Chariot ، التي تدعم إعداد البيانات ، وبناء النماذج ، وتشغيل نماذج ML في الإنتاج باستخدام تنسيق low-code ، يتضمن Striveworks أيضًا ميزات مثل التعليق التوضيحي للنموذج في الحلقة ، وسير العمل المخصص ، واستعلامات مصدر البيانات ، وتكامل أداة الطرف الثالث. من خلال تسهيل التعاون الأفضل بين الفرق ، تميز Striveworks نفسها في مساحة MLOps المزدحمة ، مما يوفر حلاً شاملاً للمؤسسات عبر مختلف الصناعات.

بالتنافس مع الشركات الناشئة MLOps مثل Seldon و Galileo و Aries و Tecton ، ميزت Striveworks نفسها من خلال أدائها التشغيلي القوي وتنفيذ الأعمال ، وهو شهادة على إنجازات الشركة وإمكاناتها السوقية. يمتد عملاء الشركة الناشئة البارزون إلى عدة قطاعات ، بما في ذلك القطاعات الحكومية والمالية المتخصصة في التعلم الآلي. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك Striveworks شراكات مع AWS و Azure ، مما يسمح بالتكامل السلس مع خدماتها السحابية.

مع اعتماد المزيد من المؤسسات لتقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، تهدف Striveworks إلى تبسيط العملية وضمان استمرار النماذج في تقديم النتائج المتوقعة طوال دورة حياتها. أثبتت منصة الشركة أنها مفيدة بشكل خاص في تطبيقات مثل تسجيل الائتمان والرعاية الصحية والاستعلام عن قاعدة البيانات.

لقد أصبح إنشاء حلول برمجية معقدة لتطبيقات الويب والجوال والخلفية أسهل وأكثر كفاءة من خلال منصات مثل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code. مع هذا التنوع ، يمكن للمؤسسات تطوير ونشر تطبيقات شاملة بسرعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، مما يضمن النمو والنجاح السريع.