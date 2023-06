Striveworks, een startup uit Austin, heeft onlangs zijn allereerste financieringsronde aangekondigd en $33 miljoen opgehaald om zijn MLOps-tools (Machine Learning Operations) verder te ontwikkelen. Met de toegenomen belangstelling voor kunstmatige intelligentie en data science, willen organisaties graag machine learning toepassen in hun technische stack. Striveworks vergemakkelijkt dit proces door MLOps-tools te bieden die helpen bij taken zoals het bouwen en trainen van modellen, het opschonen van gegevens en het waarborgen van optimale prestaties.

Centana Growth Partners is de enige investeerder in deze financieringsronde, aangetrokken door de jaarlijkse stijging van de ARR van Striveworks met 300% in de afgelopen twee jaar. De fondsen zullen worden gebruikt voor het aannemen van personeel en verdere product- en bedrijfsontwikkeling. De kapitaalefficiënte startup is nu vijf jaar actief en heeft consequent winst gemaakt en de winst geherinvesteerd in groei.

Mede-oprichter en CEO Jim Rebesco, gepromoveerd in de neurowetenschappen, is in het verleden veel van de problemen tegengekomen die Striveworks wil aanpakken in de AI en machine learning ruimte. Hij merkt op dat, hoewel het bouwen van geschikte ML-modellen belangrijk is, de echte uitdagingen pas komen na een succesvolle implementatie. Ervoor zorgen dat modellen in de productie naar verwachting presteren en dat ook op de lange termijn blijven doen, zijn belangrijke gebieden waarvoor het bedrijf oplossingen biedt.

Striveworks biedt niet alleen het Chariot-platform, dat gegevensvoorbereiding, modelbouw en het uitvoeren van ML-modellen in productie ondersteunt met behulp van een low-code -indeling, maar ook functies zoals model-in-the-loop annotatie, aangepaste workflows, data provenance query's en integratie van tools van derden. Door een betere samenwerking tussen teams mogelijk te maken, onderscheidt Striveworks zich in de overvolle MLOps-ruimte en biedt het een uitgebreide oplossing voor organisaties in verschillende branches.

Striveworks concurreert met MLOps-startups zoals Seldon, Galileo, Aries en Tecton en heeft zich onderscheiden door haar sterke operationele prestaties en bedrijfsuitvoering, wat getuigt van de prestaties en het marktpotentieel van het bedrijf. De opmerkelijke klanten van de startup omvatten verschillende verticale sectoren, waaronder de overheid en financiële sectoren die gespecialiseerd zijn in machinaal leren. Daarnaast heeft Striveworks samenwerkingsverbanden met AWS en Azure, waardoor een naadloze integratie met hun cloudservices mogelijk is.

Nu steeds meer organisaties AI- en ML-technologie implementeren, wil Striveworks het proces vereenvoudigen en ervoor zorgen dat modellen gedurende hun gehele levenscyclus de verwachte resultaten blijven leveren. Het platform van het bedrijf blijkt vooral nuttig te zijn in toepassingen zoals kredietscores, gezondheidszorg en database querying.

