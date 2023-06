La startup Striveworks, con sede ad Austin, ha recentemente annunciato il suo primo round di finanziamento, raccogliendo 33 milioni di dollari per far progredire i suoi strumenti di machine learning operations (MLOps). Con il crescente interesse per l'intelligenza artificiale e la scienza dei dati, le organizzazioni sono desiderose di utilizzare l'apprendimento automatico nel loro stack tecnologico. Striveworks facilita questo processo fornendo strumenti MLOps che aiutano a svolgere compiti come la costruzione e l'addestramento dei modelli, la pulizia dei dati e la garanzia di prestazioni ottimali.

Centana Growth Partners è l'unico investitore in questo round di finanziamento, attratto dall'aumento del 300% annuo dell'ARR di Striveworks negli ultimi due anni. I fondi saranno utilizzati per le assunzioni e per l'ulteriore sviluppo del prodotto e del business. Dopo cinque anni di attività, la startup, efficiente dal punto di vista del capitale, ha realizzato costantemente un profitto, reinvestendo i suoi guadagni per la crescita.

Il cofondatore e CEO Jim Rebesco, dottore in neuroscienze, si è già imbattuto in molti dei problemi che Striveworks intende affrontare nel settore dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico. Egli osserva che, sebbene la creazione di modelli di ML appropriati sia importante, le vere sfide arrivano dopo un'implementazione di successo. Garantire che i modelli funzionino come previsto in produzione e che continuino a farlo a lungo termine sono le aree chiave per le quali l'azienda fornisce soluzioni.

Oltre a offrire la piattaforma Chariot, che supporta la preparazione dei dati, la creazione di modelli e l'esecuzione di modelli di ML in produzione utilizzando un formato low-code, Striveworks include anche funzionalità come l'annotazione model-in-the-loop, i flussi di lavoro personalizzati, le query di provenienza dei dati e l'integrazione di strumenti di terze parti. Facilitando una migliore collaborazione tra i team, Striveworks si distingue nell'affollato spazio MLOps, offrendo una soluzione completa alle organizzazioni di vari settori.

In competizione con startup MLOps come Seldon, Galileo, Aries e Tecton, Striveworks si è distinta per le sue solide prestazioni operative e l'esecuzione del business, a testimonianza dei risultati e del potenziale di mercato dell'azienda. I clienti di rilievo della startup abbracciano diversi settori verticali, tra cui quello governativo e finanziario, specializzato nell'apprendimento automatico. Inoltre, Striveworks ha stretto partnership con AWS e Azure, consentendo una perfetta integrazione con i loro servizi cloud.

Poiché sempre più organizzazioni adottano tecnologie di intelligenza artificiale e di ML, Striveworks mira a semplificare il processo e a garantire che i modelli continuino a fornire i risultati attesi durante il loro ciclo di vita. La piattaforma dell'azienda si rivela particolarmente utile in applicazioni come il credit scoring, l'assistenza sanitaria e l'interrogazione di database.

