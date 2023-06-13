Austin merkezli girişim Striveworks kısa bir süre önce makine öğrenimi operasyonları (MLOps) araçlarını geliştirmek için 33 milyon dolar toplayan ilk finansman turunu duyurdu. Yapay zeka ve veri bilimine olan ilginin artmasıyla birlikte kuruluşlar, teknoloji yığınlarında makine öğrenimini kullanmaya hevesli. Striveworks, model oluşturma ve eğitme, veri temizleme ve optimum performansı sağlama gibi görevlere yardımcı olacak MLOps araçları sağlayarak bu süreci kolaylaştırır.

Centana Growth Partners, Striveworks' son iki yılda ARR'deki yıllık %300 artışından etkilenen bu finansman turundaki tek yatırımcıdır. Fonlar, işe alma ve daha fazla ürün ve iş geliştirme için kullanılacaktır. Beş yıldır faaliyette olan sermaye açısından verimli girişim, kazançlarını büyüme için yeniden yatırarak sürekli olarak kâr elde etti.

Bir nörobilim doktorası olan kurucu ortak ve CEO Jim Rebesco, daha önce Striveworks yapay zeka ve makine öğrenimi alanında ele almayı amaçladığı sorunların çoğuyla karşılaştı. Uygun makine öğrenimi modelleri oluşturmak önemli olsa da asıl zorlukların başarılı uygulamadan sonra geldiğini belirtiyor. Modellerin üretimde beklendiği gibi performans göstermesi ve uzun vadede de bu performansı sürdürmesi, şirketin çözüm sunduğu temel alanlardır.

Striveworks, low-code bir format kullanarak üretimde veri hazırlamayı, model oluşturmayı ve makine öğrenimi modellerini çalıştırmayı destekleyen Chariot platformunu sunmanın yanı sıra döngü içinde model ek açıklaması, özel iş akışları, veri kaynağı sorguları gibi özellikler içerir. ve üçüncü taraf araç entegrasyonu. Striveworks, ekipler arasında daha iyi işbirliğini kolaylaştırarak, çeşitli sektörlerdeki kuruluşlara kapsamlı bir çözüm sunarak kalabalık MLOps alanında kendisini diğerlerinden ayırır.

Seldon, Galileo, Aries ve Tecton gibi MLOps girişimleriyle rekabet eden Striveworks, şirketin başarılarının ve pazar potansiyelinin bir kanıtı olan güçlü operasyonel performansı ve iş yürütmesiyle kendini ayırdı. Startup'ın dikkate değer müşterileri, makine öğreniminde uzmanlaşmış hükümet ve finans sektörleri dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsıyor. Ek olarak, Striveworks AWS ve Azure ile ortaklıkları vardır ve bu da bulut hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Daha fazla kuruluş yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisini benimserken Striveworks, süreci basitleştirmeyi ve modellerin yaşam döngüleri boyunca beklenen sonuçları sunmaya devam etmesini sağlamayı hedefliyor. Şirketin platformu, özellikle kredi puanlama, sağlık hizmetleri ve veri tabanı sorgulama gibi uygulamalarda faydalı olduğunu kanıtlıyor.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları için karmaşık yazılım çözümleri oluşturmak no-code güçlü bir platform olan AppMaster gibi platformlar aracılığıyla daha kolay ve daha verimli hale getirildi. Bu çok yönlülük sayesinde kuruluşlar, hızlı büyüme ve başarıyı garantileyen yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanan kapsamlı uygulamaları hızla geliştirebilir ve devreye alabilir.