Dans un geste significatif, Google se retire de l'activité de registraire de domaines en vendant ses actifs Google Domains au populaire constructeur de sites web Squarespace. Dans le cadre de cette transaction, plus de 10 millions de domaines actuellement gérés par Google seront transférés à Squarespace.

Selon Matt Madrigal, vice-président de Google et directeur général de Merchant Shopping, la décision de vendre les actifs vise à recentrer l'entreprise. Google s'engage à assurer une transition transparente pour les clients transférés vers Squarespace, qui dispose déjà d'outils de gestion de domaines et de construction de sites web.

Google Domains, lancé en tant que produit bêta en 2014, avec une version complète en 2022, a permis aux utilisateurs d'acheter facilement diverses extensions de domaine pour leurs entreprises et leurs sites web personnels. Dans le cadre de l'accord entre Google et Squarespace, les clients se verront proposer les mêmes prix de renouvellement pour les 12 prochains mois. En outre, Squarespace offrira des incitations aux utilisateurs pour qu'ils créent leurs sites web sur sa plateforme.

Toutefois, certains clients qui utilisent Google Domains uniquement pour gérer leurs domaines pourraient ne pas trouver de valeur ajoutée à Squarespace, qui intègre son processus d'achat de domaines à sa plateforme de création de sites web. En outre, les clients qui s'abonnent à la plateforme d'entreprise Workspace de Google verront désormais leurs domaines enregistrés par Squarespace par défaut. Ceux qui préfèrent acheter des domaines auprès d'autres fournisseurs peuvent le faire et les relier ultérieurement à Workspace.

L'accord fait également de Squarespace le fournisseur exclusif de domaines pour les clients de Workspace qui achètent des domaines directement auprès de Google pour les trois prochaines années. Pour les clients qui ont souscrit à Workspace et acheté des domaines par l'intermédiaire de Google, Squarespace s'occupera de la facturation des domaines et des services d'assistance.

L'acquisition devrait être finalisée au troisième trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et de la réalisation des conditions de clôture. Le transfert effectif des domaines pourrait n'être achevé qu'en 2024, ce qui n'exige aucune action de la part des clients à l'heure actuelle. L'opération serait évaluée à 180 millions de dollars.

Alors que le marché voit de plus en plus d'entreprises se tourner vers les solutions no-code pour le développement de sites web et d'applications, AppMaster.io, l'une des principales plateformes no-code, permet la création d'applications backend, web et mobiles à l'aide d'une simple interface visuelle. Avec la popularité croissante du développement d'applications "no-code" et "low-code", des plateformes comme AppMaster.io peuvent aider les entreprises à rester compétitives sur un marché en constante évolution.