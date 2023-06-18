在一项重大举措中，Google ，因为它将其Google Domains 资产出售给流行的网站建设者Squarespace ，所以它将退出域名注册商业务。作为交易的一部分，目前由谷歌管理的1000多万个域名将被转移到Squarespace。

据Matt Madrigal ，谷歌副总裁兼商家购物部总经理称，出售资产的决定旨在完善公司的重点。谷歌致力于确保被转移到Squarespace的客户的无缝过渡，Squarespace已经有了域名管理和网站建设工具。

谷歌域名在2014年作为测试产品推出，2022年全面发布，使用户能够为他们的企业和个人网站轻松购买各种域名扩展。作为谷歌和Squarespace之间协议的一部分，客户将在未来12个月内获得相同的续费价格。此外，Squarespace将为用户在其平台上建立网站提供奖励。

然而，一些仅使用谷歌域名来管理其域名的客户可能不会从Squarespace发现任何附加价值，因为Squarespace将其域名购买流程与网站建设平台整合在一起。此外，订阅谷歌Workspace企业平台的客户，现在默认会通过Squarespace注册域名。那些喜欢从其他供应商那里购买域名的人可以这样做，并在以后将它们与Workspace联系起来。

这项交易还使Squarespace成为Workspace客户在未来三年内直接通过谷歌购买域名的独家域名供应商。对于已经订阅了Workspace并通过谷歌购买域名的客户，Squarespace将负责域名的计费和支持服务。

这项收购预计将在2023年第三季度完成，但需要得到监管部门的批准并满足成交条件。域名的实际转移可能要到2024年才能完成，要求目前没有客户行动。据报道，该交易的价值为1.8亿美元。

随着市场看到越来越多的公司转向no-code ，用于网络和应用开发的解决方案，AppMaster.io是一个领先的no-code 平台，能够使用一个简单的可视化界面创建后台、网络和移动应用。随着无代码和低代码应用开发的不断普及，像AppMaster.io 这样的平台可以帮助企业在不断变化的市场环境中保持竞争力。