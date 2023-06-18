Google Domains varlıklarını popüler web sitesi oluşturucu Squarespace satan Google, önemli bir hamleyle alan adı kayıt işinden uzaklaşıyor. Anlaşmanın bir parçası olarak, şu anda Google tarafından yönetilen 10 milyondan fazla alan adı Squarespace'e aktarılacak.

Google'ın Başkan Yardımcısı ve Merchant Shopping Genel Müdürü Matt Madrigal göre, varlıkları satma kararı şirketin odak noktasını iyileştirmeyi amaçlıyor. Google, hali hazırda etki alanı yönetimi ve web oluşturma araçlarına sahip olan Squarespace'e aktarılan müşteriler için sorunsuz bir geçiş sağlamaya kendini adamıştır.

2014 yılında beta ürün olarak lanse edilen Google Domains, 2022 yılında tam sürümüyle kullanıcıların işletmeleri ve kişisel web siteleri için çeşitli alan adı uzantılarını kolayca satın almalarını sağladı. Google ile Squarespace arasındaki anlaşma kapsamında müşterilere önümüzdeki 12 ay boyunca aynı yenileme fiyatları sunulacak. Ayrıca Squarespace, kullanıcılara kendi web sitelerini kendi platformunda oluşturmaları için teşvikler sağlayacak.

Ancak Google Domains'i yalnızca alanlarını yönetmek için kullanan bazı müşteriler, alan satın alma sürecini web sitesi oluşturma platformuyla entegre eden Squarespace'ten herhangi bir katma değer bulamayabilir. Ayrıca, Google'ın Workspace kurumsal platformuna abone olan müşterilerin alan adları artık varsayılan olarak Squarespace üzerinden kaydedilecektir. Diğer sağlayıcılardan alan satın almayı tercih edenler, bunu daha sonra Workspace'e bağlayabilir.

Anlaşma ayrıca Squarespace'i önümüzdeki üç yıl boyunca doğrudan Google üzerinden alan satın alan Workspace müşterileri için özel alan sağlayıcısı yapıyor. Workspace'e abone olan ve Google üzerinden alan satın alan müşteriler için, alan faturalandırması ve destek hizmetleri Squarespace tarafından yönetilecektir.

Satın almanın, düzenleyici onaylara ve kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2023'ün üçüncü çeyreğinde kapanması bekleniyor. Alan adlarının gerçek transferi 2024 yılına kadar tamamlanamayabilir ve şu anda herhangi bir müşteri işlemi gerektirmez. Anlaşmanın 180 milyon dolar değerinde olduğu bildiriliyor.

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