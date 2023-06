W znaczącym ruchu, Google wycofuje się z działalności rejestratora domen, sprzedając swoje aktywa Google Domains popularnemu kreatorowi stron internetowych Squarespace. W ramach transakcji ponad 10 milionów domen zarządzanych obecnie przez Google zostanie przeniesionych do Squarespace.

Według Matt Madrigal, wiceprezesa i dyrektora generalnego Google ds. zakupów handlowych, decyzja o sprzedaży aktywów ma na celu udoskonalenie koncentracji firmy. Google dąży do zapewnienia płynnego przejścia dla klientów przenoszonych do Squarespace, który ma już narzędzia do zarządzania domenami i tworzenia stron internetowych.

Google Domains, uruchomione jako produkt beta w 2014 roku, z pełną wersją w 2022 roku, umożliwiło użytkownikom łatwy zakup różnych rozszerzeń domen dla ich firm i osobistych stron internetowych. W ramach umowy między Google i Squarespace, klienci otrzymają te same ceny odnowienia na kolejne 12 miesięcy. Ponadto Squarespace zapewni użytkownikom zachęty do tworzenia stron internetowych na swojej platformie.

Jednak niektórzy klienci, którzy używają Google Domains wyłącznie do zarządzania swoimi domenami, mogą nie znaleźć żadnej wartości dodanej ze Squarespace, która integruje proces zakupu domeny z platformą do tworzenia stron internetowych. Co więcej, klienci subskrybujący platformę Google Workspace dla przedsiębiorstw będą teraz domyślnie rejestrować swoje domeny za pośrednictwem Squarespace. Ci, którzy wolą kupować domeny od innych dostawców, mogą to zrobić i połączyć je z Workspace później.

Umowa czyni również Squarespace wyłącznym dostawcą domen dla klientów Workspace kupujących domeny bezpośrednio przez Google przez następne trzy lata. W przypadku klientów, którzy subskrybowali Workspace i kupili domeny za pośrednictwem Google, Squarespace będzie obsługiwać usługi rozliczania domen i wsparcia.

Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w trzecim kwartale 2023 r., z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez organy regulacyjne i spełnienia warunków zamknięcia. Rzeczywisty transfer domen może zostać zakończony dopiero w 2024 r., co nie wymaga obecnie żadnych działań ze strony klientów. Transakcja jest podobno wyceniana na 180 milionów dolarów.

Ponieważ na rynku coraz więcej firm korzysta z rozwiązań no-code do tworzenia stron internetowych i aplikacji, AppMaster.io, wiodąca platforma no-code, umożliwia tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych za pomocą prostego interfejsu wizualnego. Wraz z rosnącą popularnością tworzenia aplikacji bez użycia kodu i z niskim kodem, platformy takie jak AppMaster.io mogą pomóc firmom pozostać konkurencyjnymi w stale zmieniającym się krajobrazie rynkowym.