Важным шагом стало то, что Google уходит из бизнеса регистраторов доменов, продавая свои активы Google Domains популярному разработчику сайтов Squarespace. В рамках сделки более 10 миллионов доменов, которыми в настоящее время управляет Google, будут переданы компании Squarespace.

По словам Matt Madrigal, вице-президента и генерального директора Google по коммерческим покупкам, решение о продаже активов направлено на изменение фокуса компании. Google стремится обеспечить беспрепятственный переход для клиентов, переводимых в Squarespace, которая уже имеет инструменты для управления доменами и создания сайтов.

Google Domains, запущенный в качестве бета-продукта в 2014 году, с полным выпуском в 2022 году, позволял пользователям легко приобретать различные расширения доменов для своих предприятий и личных веб-сайтов. В рамках соглашения между Google и Squarespace клиентам будут предложены прежние цены на продление доменов на следующие 12 месяцев. Кроме того, Squarespace будет стимулировать пользователей создавать свои сайты на его платформе.

Однако некоторые клиенты, использующие Google Domains исключительно для управления своими доменами, могут не найти никаких дополнительных преимуществ от Squarespace, которая интегрирует процесс покупки домена с платформой для создания сайтов. Более того, клиенты, подписавшиеся на корпоративную платформу Google Workspace, теперь по умолчанию будут регистрировать свои домены через Squarespace. Те, кто предпочитает покупать домены у других провайдеров, могут сделать это и привязать их к Workspace позже.

Сделка также делает Squarespace эксклюзивным поставщиком доменов для клиентов Workspace, приобретающих домены напрямую через Google, в течение следующих трех лет. Для клиентов, подписавшихся на Workspace и купивших домены через Google, Squarespace будет заниматься тарификацией доменов и их поддержкой.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2023 года при условии одобрения регулирующими органами и выполнения условий закрытия сделки. Фактическая передача доменов может быть завершена не ранее 2024 года, в настоящее время никаких действий со стороны клиентов не требуется. По сообщениям, сумма сделки оценивается в 180 миллионов долларов.

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