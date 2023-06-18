في خطوة مهمة ، تبتعد Google عن أعمال مسجّل النطاقات حيث تبيع أصولها في Google Domains إلى شركة إنشاء مواقع الويب الشهيرة Squarespace. كجزء من الصفقة ، سيتم نقل أكثر من 10 ملايين نطاق تديرها Google حاليًا إلى Squarespace.

وفقًا لما قاله Matt Madrigal ، نائب رئيس Google والمدير العام لشركة Merchant Shopping ، فإن قرار بيع الأصول يهدف إلى تحسين تركيز الشركة. تكرس Google جهودها لضمان الانتقال السلس للعملاء الذين يتم نقلهم إلى Squarespace ، والتي لديها بالفعل أدوات لإدارة المجال وبناء الويب.

تم إطلاق Google Domains كمنتج تجريبي في عام 2014 ، مع إصدار كامل في عام 2022 ، مما مكّن المستخدمين من شراء امتدادات نطاقات متنوعة لأعمالهم ومواقعهم الشخصية بسهولة. كجزء من الاتفاقية المبرمة بين Google و Squarespace ، سيُعرض على العملاء نفس أسعار التجديد للأشهر الـ 12 القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، ستوفر Squarespace حوافز للمستخدمين لبناء مواقعهم الإلكترونية على نظامها الأساسي.

ومع ذلك ، فإن بعض العملاء الذين يستخدمون Google Domains فقط لإدارة نطاقاتهم قد لا يجدون أي قيمة مضافة من Squarespace ، التي تدمج عملية شراء النطاق مع نظامها الأساسي لبناء مواقع الويب. علاوة على ذلك ، فإن العملاء الذين يشتركون في منصة Google Workspace للمؤسسات سيتم الآن تسجيل نطاقاتهم من خلال Squarespace افتراضيًا. يمكن لأولئك الذين يفضلون شراء المجالات من مزودين آخرين القيام بذلك وربطها بـ Workspace لاحقًا.

كما تجعل الصفقة Squarespace المزود الحصري للنطاقات لعملاء Workspace الذين يشترون النطاقات مباشرةً من خلال Google على مدار السنوات الثلاث المقبلة. بالنسبة للعملاء الذين اشتركوا في Workspace واشتروا النطاقات من خلال Google ، ستتعامل Squarespace مع خدمات الفوترة والدعم للنطاقات.

من المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ في الربع الثالث من عام 2023 ، رهنا بالموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق. قد لا يكتمل النقل الفعلي للنطاقات حتى عام 2024 ، مما يتطلب عدم اتخاذ أي إجراءات من جانب العميل في الوقت الحالي. ويقال إن قيمة الصفقة 180 مليون دولار.

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