Con una mossa significativa, Google si allontana dal settore della registrazione dei domini vendendo le sue attività Google Domains al popolare costruttore di siti web Squarespace. Come parte dell'accordo, oltre 10 milioni di domini attualmente gestiti da Google saranno trasferiti a Squarespace.

Secondo Matt Madrigal, vicepresidente e direttore generale di Merchant Shopping di Google, la decisione di vendere le attività ha lo scopo di affinare il focus dell'azienda. Google si impegna a garantire una transizione senza soluzione di continuità per i clienti trasferiti a Squarespace, che dispone già di strumenti per la gestione dei domini e la costruzione di siti web.

Google Domains, lanciato come prodotto beta nel 2014, con rilascio completo nel 2022, ha permesso agli utenti di acquistare facilmente varie estensioni di dominio per le loro aziende e siti web personali. Nell'ambito dell'accordo tra Google e Squarespace, ai clienti verranno offerti gli stessi prezzi di rinnovo per i prossimi 12 mesi. Inoltre, Squarespace fornirà incentivi agli utenti per costruire i loro siti web sulla sua piattaforma.

Tuttavia, alcuni clienti che utilizzano Google Domains solo per gestire i propri domini potrebbero non trovare alcun valore aggiunto da Squarespace, che integra il processo di acquisto dei domini con la propria piattaforma di creazione di siti web. Inoltre, i clienti che si abbonano alla piattaforma aziendale Workspace di Google avranno ora i loro domini registrati tramite Squarespace per impostazione predefinita. Chi preferisce acquistare domini da altri fornitori può farlo e collegarli a Workspace in un secondo momento.

L'accordo rende inoltre Squarespace il fornitore esclusivo di domini per i clienti di Workspace che acquistano domini direttamente tramite Google per i prossimi tre anni. Per i clienti che si sono abbonati a Workspace e hanno acquistato domini tramite Google, Squarespace si occuperà della fatturazione dei domini e dei servizi di assistenza.

L'acquisizione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2023, subordinatamente alle approvazioni normative e al soddisfacimento delle condizioni di chiusura. Il trasferimento effettivo dei domini potrebbe non essere completato prima del 2024, non richiedendo al momento alcuna azione da parte dei clienti. Secondo quanto riferito, il valore dell'accordo è di 180 milioni di dollari.

