In einem bedeutenden Schritt zieht sich Google aus dem Domainregistrierungsgeschäft zurück, indem es seine Google Domains -Assets an den beliebten Website-Builder Squarespace verkauft. Als Teil des Geschäfts werden über 10 Millionen Domains, die derzeit von Google verwaltet werden, an Squarespace übertragen.

Laut Matt Madrigal, Googles Vice President und GM of Merchant Shopping, zielt die Entscheidung, die Vermögenswerte zu verkaufen, darauf ab, den Fokus des Unternehmens zu verfeinern. Google ist bestrebt, den Kunden, die zu Squarespace wechseln, einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen, da Squarespace bereits über Tools für die Domainverwaltung und die Erstellung von Websites verfügt.

Google Domains, das 2014 als Beta-Produkt eingeführt wurde und 2022 in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird, ermöglichte es Nutzern, auf einfache Weise verschiedene Domain-Erweiterungen für ihre Unternehmen und persönlichen Websites zu erwerben. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen Google und Squarespace werden den Kunden die gleichen Verlängerungspreise für die nächsten 12 Monate angeboten. Darüber hinaus wird Squarespace den Nutzern Anreize bieten, ihre Websites auf seiner Plattform zu erstellen.

Einige Kunden, die Google Domains ausschließlich für die Verwaltung ihrer Domains nutzen, werden jedoch möglicherweise keinen Mehrwert von Squarespace sehen, das den Kauf von Domains in seine Plattform für die Erstellung von Websites integriert. Außerdem werden die Domains von Kunden, die die Google Workspace-Unternehmensplattform abonniert haben, jetzt standardmäßig über Squarespace registriert. Diejenigen, die es vorziehen, Domains von anderen Anbietern zu kaufen, können dies tun und sie später mit Workspace verknüpfen.

Die Vereinbarung macht Squarespace außerdem für die nächsten drei Jahre zum exklusiven Domain-Anbieter für Workspace-Kunden, die Domains direkt über Google erwerben. Für Kunden, die Workspace abonniert und Domains über Google gekauft haben, wird Squarespace die Domainabrechnung und den Support übernehmen.

Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung der Abschlussbedingungen. Die tatsächliche Übertragung der Domains wird möglicherweise erst 2024 abgeschlossen sein und erfordert derzeit keine Kundenaktionen. Das Geschäft wird Berichten zufolge mit 180 Millionen Dollar bewertet.

