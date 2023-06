Num movimento significativo, Google está a afastar-se do negócio de registo de domínios ao vender os seus activos Google Domains ao popular construtor de sítios Web Squarespace. Como parte do negócio, mais de 10 milhões de domínios atualmente geridos pela Google serão transferidos para a Squarespace.

De acordo com Matt Madrigal, o Vice-Presidente e Diretor-Geral do Merchant Shopping da Google, a decisão de vender os activos tem como objetivo refinar o foco da empresa. A Google está empenhada em assegurar uma transição sem problemas para os clientes que são transferidos para a Squarespace, que já dispõe de ferramentas de gestão de domínios e de construção Web.

O Google Domains, lançado como um produto beta em 2014, com um lançamento completo em 2022, permitiu que os utilizadores comprassem facilmente várias extensões de domínio para as suas empresas e sites pessoais. Como parte do acordo entre a Google e a Squarespace, os clientes receberão os mesmos preços de renovação para os próximos 12 meses. Além disso, a Squarespace oferecerá incentivos aos utilizadores para criarem os seus sítios Web na sua plataforma.

No entanto, alguns clientes que utilizam o Google Domains apenas para gerir os seus domínios poderão não encontrar qualquer valor acrescentado no Squarespace, que integra o seu processo de aquisição de domínios na sua plataforma de construção de sítios Web. Além disso, os clientes que subscrevem a plataforma empresarial Workspace da Google passam a ter os seus domínios registados através do Squarespace por defeito. Os que preferirem comprar domínios a outros fornecedores podem fazê-lo e associá-los ao Workspace mais tarde.

O acordo também torna o Squarespace o fornecedor exclusivo de domínios para os clientes do Workspace que compram domínios diretamente através da Google durante os próximos três anos. Para os clientes que subscreveram o Workspace e compraram domínios através da Google, a Squarespace tratará da faturação do domínio e dos serviços de apoio.

Prevê-se que a aquisição seja concluída no terceiro trimestre de 2023, sujeita a aprovações regulamentares e ao cumprimento das condições de fecho. A transferência efectiva dos domínios poderá não estar concluída até 2024, não exigindo, de momento, quaisquer acções por parte dos clientes. O negócio está avaliado em 180 milhões de dólares.

