In een belangrijke stap, Google stapt uit de domeinregistratie business als het zijn Google Domains activa verkoopt aan de populaire website bouwer Squarespace. Als onderdeel van de deal zullen meer dan 10 miljoen domeinen die momenteel door Google worden beheerd, worden overgedragen aan Squarespace.

Volgens Matt Madrigal, Google's Vice President en GM van Merchant Shopping, is de beslissing om de activa te verkopen gericht op het verfijnen van de focus van het bedrijf. Google streeft naar een naadloze overgang voor klanten die overgaan naar Squarespace, dat al beschikt over tools voor domeinbeheer en webbuilding.

Google Domains, dat in 2014 als bètaproduct werd gelanceerd met een volledige release in 2022, stelde gebruikers in staat om eenvoudig verschillende domeinextensies aan te schaffen voor hun bedrijven en persoonlijke websites. Als onderdeel van de overeenkomst tussen Google en Squarespace krijgen klanten dezelfde verlengingsprijzen voor de komende 12 maanden. Daarnaast zal Squarespace gebruikers aanmoedigen om hun websites op haar platform te bouwen.

Sommige klanten die Google Domains alleen gebruiken om hun domeinen te beheren, zullen echter geen toegevoegde waarde vinden bij Squarespace, dat het aankoopproces van domeinen integreert met het platform voor het bouwen van websites. Bovendien zullen klanten die zich abonneren op Google's Workspace enterprise platform hun domeinen nu standaard via Squarespace laten registreren. Wie liever domeinen bij andere aanbieders koopt, kan dat doen en ze later koppelen aan Workspace.

De deal maakt Squarespace ook de exclusieve domeinprovider voor Workspace-klanten die domeinen rechtstreeks via Google kopen voor de komende drie jaar. Voor klanten die zich hebben geabonneerd op Workspace en domeinen hebben gekocht via Google, zal Squarespace de facturering en ondersteuning van domeinen verzorgen.

De overname zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 worden afgerond, afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties en de vervulling van de afsluitingsvoorwaarden. De daadwerkelijke overdracht van domeinen zal mogelijk pas in 2024 worden afgerond, waardoor er op dit moment nog geen acties van klanten zijn vereist. De deal wordt naar verluidt gewaardeerd op 180 miljoen dollar.

