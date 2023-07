Décidée à prendre en main ses méthodes de paiement, la plateforme de streaming musical de renommée mondiale, Spotify, a annoncé qu'elle supprimait la possibilité pour les abonnés payants existants d'effectuer leurs paiements via le site Apple App Store. Dorénavant, les abonnés habitués à ce mode de paiement seront automatiquement transférés vers un abonnement gratuit à la fin de leur cycle de paiement actuel. Pour continuer à bénéficier des services premium, les membres doivent désormais passer à un plan de paiement via le site officiel Spotify's.

Variety Le site Spotify a été le premier à signaler cette évolution, indiquant que a récemment commencé à envoyer des courriels aux utilisateurs qui effectuent actuellement leurs paiements via le site Apple App Store. Dans un communiqué, le géant du streaming musical a confirmé cette reconfiguration des options de paiement.

Un représentant de Spotify a déclaré : "Une petite fraction de nos utilisateurs a récemment été informée qu'une méthode de paiement traditionnelle associée à leurs comptes Premium était progressivement supprimée. Tous les utilisateurs concernés ont reçu un courriel les informant de ce changement, et ils passeront automatiquement à un compte gratuit à partir de leur prochain cycle de facturation. Les utilisateurs auront alors la possibilité de passer à un compte Premium en se connectant à leur compte à l'adresse Spotify.com. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de notre engagement à fournir une expérience d'abonnement cohérente et de premier ordre à tous nos utilisateurs.

Spotify n'offre plus d'abonnements via des achats in-app sur iPhones depuis 2016. L'entreprise n'a proposé ce service via le site App Store que pendant une période de deux ans, qui a débuté en 2014. Par la suite, Spotify a affiché un message indiquant "You can't upgrade to premium in the app, we know, it's not ideal on iPhones".

Les relations entre Spotify et Apple sont tendues depuis près de dix ans en raison de différends concernant les frais de App Store's. À l'heure actuelle, l'entreprise technologique basée à Cupertino défend sa cause devant les régulateurs européens contre les allégations antitrust de Spotify's.

En outre, Spotify a eu des conflits similaires avec Google au sujet des frais liés aux achats in-app effectués par l'intermédiaire de Play Store. Toutefois, les deux entités sont parvenues à un accord l'année dernière, permettant à Spotify de tester d'autres options de facturation.

Au début de l'année, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2023, Spotify a indiqué qu'il comptait plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels et plus de 210 millions d'abonnés à des services premium.

