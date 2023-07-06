قررت منصة دفق الموسيقى المشهورة عالميًا ، Spotify ، أن تأخذ طرق الدفع الخاصة بها بين يديها ، أعلنت أنها تلغي خيار المشتركين الحاليين الذين يدفعون رسومًا لتسديد مدفوعاتهم عبر Apple App Store. من الآن فصاعدًا ، سيتم تحويل المشتركين المعتادين على مسار الدفع هذا تلقائيًا إلى عضوية مجانية في نهاية دورة الدفع الحالية. للاستمرار في الاستمتاع بالخدمات المتميزة ، يجب على الأعضاء الآن الانتقال إلى خطة الدفع من خلال موقع Spotify's الرسمي على الويب.

كان Variety أول من أبلغ عن هذا التطور ، مشيرًا إلى أن Spotify بدأت مؤخرًا في إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدمين الذين يقومون حاليًا بمدفوعاتهم عبر Apple App Store. في بيان ، أكد عملاق بث الموسيقى إعادة تشكيل خيارات الدفع.

صرح ممثل من Spotify ، أن جزءًا صغيرًا من مستخدمينا تم إعلامهم مؤخرًا بأنه تم التخلص التدريجي من طريقة الدفع التقليدية المرتبطة بحسابات Premium الخاصة بهم. تلقى جميع المستخدمين المتأثرين إشعارًا بالبريد الإلكتروني بهذا التغيير ، وسوف ينتقلون تلقائيًا إلى حساب مجاني من دورة الفوترة التالية. ستتمتع المستخدمون بعد ذلك بالمرونة للترقية إلى حساب Premium عن طريق تسجيل الدخول إلى حساباتهم على Spotify.com. تشكل هذه التدابير جزءًا من التزامنا بتقديم تجربة اشتراك متسقة ورائعة لجميع مستخدمينا.

لم تقدم Spotify اشتراكات عبر عمليات الشراء داخل التطبيق على iPhones منذ عام 2016. ولم تقدم الشركة هذه الخدمة إلا من خلال App Store لمدة عامين ، والتي بدأت في عام 2014. بعد ذلك ، عرض Spotify رسالة تفيد بأنه لا يمكنك الترقية إلى الإصدار المميز في التطبيق ، نعلم أنه ليس مثاليًا على iPhones.

توترت العلاقة بين Spotify و Apple بسبب الخلافات حول رسوم App Store's لما يقرب من عقد من الزمان. في الوقت الحالي ، تدافع شركة التكنولوجيا ومقرها كوبرتينو عن قضيتها أمام المنظمين الأوروبيين ضد مزاعم Spotify's لمكافحة الاحتكار.

علاوة على ذلك ، واجهت Spotify تعارضات مماثلة مع Google بشأن الرسوم المتعلقة بعمليات الشراء داخل التطبيق التي تتم من خلال Play Store. ومع ذلك ، توصل الكيانان إلى اتفاق في العام السابق ، يسمح لـ Spotify باختبار خيارات الفوترة البديلة.

في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2023 في وقت سابق من هذا العام ، كشفت Spotify أن لديها قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا ، وأكثر من 210 مليون مشترك مميز.

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