La plataforma de streaming de música de renombre mundial Spotify ha decidido tomar las riendas de sus métodos de pago y ha anunciado que elimina la opción de que los abonados de pago efectúen sus pagos a través de Apple App Store. A partir de ahora, los abonados acostumbrados a esta forma de pago pasarán automáticamente a una suscripción gratuita al concluir su ciclo de pago actual. Para seguir disfrutando de los servicios premium, los abonados deberán pasar ahora a un plan de pago a través del sitio web oficial Spotify's.

Variety fue el primero en informar de esta novedad, indicando que Spotify había comenzado recientemente a enviar correos electrónicos a los usuarios que actualmente realizan sus pagos a través de Apple App Store. En un comunicado, el gigante de la música en streaming confirmó esta reconfiguración de las opciones de pago.

Un representante de Spotify declaró: "Una pequeña parte de nuestros usuarios ha sido informada recientemente de que un método de pago tradicional asociado a sus cuentas Premium estaba siendo eliminado. Todos los usuarios afectados recibieron una notificación por correo electrónico de este cambio, y pasarán automáticamente a una cuenta gratuita a partir de su próximo ciclo de facturación. A partir de ese momento, los usuarios podrán cambiar a una cuenta Premium accediendo a su cuenta en Spotify.com. Estas medidas forman parte de nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de suscripción coherente y de primera categoría a todos nuestros usuarios.

Spotify no ha proporcionado suscripciones a través de compras en la aplicación en iPhones desde 2016. La empresa solo ofreció este servicio a través de App Store durante un periodo de dos años, que comenzó en 2014. Después, Spotify mostraba un mensaje que decía, No puedes actualizar a premium en la app, lo sabemos, no es lo ideal en iPhones.

La relación entre Spotify y Apple ha sido tensa debido a disputas sobre las tarifas de App Store's durante casi una década. En la actualidad, la empresa tecnológica con sede en Cupertino se defiende ante los reguladores europeos de las acusaciones antimonopolio de Spotify's.

Además, Spotify ha tenido conflictos similares con Google por los cargos relacionados con las compras in-app realizadas a través de Play Store. Sin embargo, ambas entidades llegaron a un acuerdo el año pasado, lo que permitió a Spotify probar opciones de facturación alternativas.

En la presentación de resultados del primer trimestre de 2023, Spotify reveló que cuenta con una base de más de 500 millones de usuarios activos mensuales y más de 210 millones de suscriptores premium.

