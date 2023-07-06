Решив взять способы оплаты в свои руки, всемирно известная платформа потокового вещания музыки Spotify объявила об отказе от возможности для существующих платных подписчиков осуществлять платежи через сайт Apple App Store. Отныне подписчики, привыкшие к такому способу оплаты, будут автоматически переведены на бесплатное членство по завершении текущего платежного цикла. Чтобы продолжать пользоваться премиальными услугами, члены клуба должны перейти на план оплаты через официальный сайт Spotify's.

Variety первым сообщил об этом событии, указав, что Spotify недавно начал рассылать электронные письма пользователям, которые в настоящее время производят оплату через сайт Apple App Store. В своем заявлении гигант музыкального стриминга подтвердил изменение вариантов оплаты.

Представитель Spotify заявил: "Небольшая часть наших пользователей недавно была поставлена в известность о том, что традиционный способ оплаты, связанный с их аккаунтами Premium, постепенно отменяется. Все затронутые пользователи получили по электронной почте уведомление об этом изменении, и со следующего расчетного цикла они автоматически перейдут на бесплатный аккаунт. Затем у пользователей будет возможность перейти на учетную запись Premium, войдя в свой аккаунт на сайте Spotify.com. Эти меры являются частью нашего обязательства по предоставлению последовательного, первоклассного опыта подписки для всех наших пользователей.

Spotify не предоставляет подписки через встроенные покупки на сайте iPhones с 2016 года. Компания предлагала эту услугу через App Store только в течение двухлетнего периода, который начался в 2014 году. После этого на Spotify появилось сообщение, гласящее: "Вы не можете перейти на премиум в приложении, мы знаем, это не идеально на iPhones.

Отношения между Spotify и Apple были напряженными из-за споров по поводу платы за App Store's на протяжении почти десяти лет. В настоящее время технологическая компания из Купертино защищает свою позицию перед европейскими регуляторами от обвинений Spotify's в антимонопольном законодательстве.

Кроме того, у Spotify были аналогичные конфликты с Google из-за сборов, связанных с покупками in-app, сделанными через Play Store. Однако в прошлом году обе организации достигли соглашения, позволив Spotify протестировать альтернативные варианты выставления счетов.

В начале этого года в ходе телефонного разговора о доходах за первый квартал 2023 года Spotify сообщил, что его пользовательская база насчитывает более 500 миллионов ежемесячных активных пользователей и более 210 миллионов премиум-подписчиков.

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