世界知名的音乐流媒体平台Spotify ，决定将其支付方式掌握在自己手中，宣布取消现有付费用户通过Apple App Store 。从今以后，习惯于这种支付途径的用户将在当前支付周期结束后自动转为免费会员。为了继续享受优质服务，会员现在必须通过Spotify's 官方网站过渡到付款计划。

Variety 凤凰卫视是第一个报道这一进展的网站，指出 最近开始向目前通过 付款的用户发送电子邮件。在一份声明中，这家音乐流媒体巨头证实了这一付款方式的重新配置。Spotify Apple App Store

Spotify 的一位代表说，我们的一小部分用户最近被告知，与他们的高级账户相关的一种传统支付方式正在被淘汰。所有受影响的用户都收到了关于这一变化的电子邮件通知，他们将从下一个计费周期自动过渡到免费账户。然后，用户将可以通过登录他们的账户（Spotify.com ）灵活地升级到高级账户。这些措施构成了我们为所有用户提供一致、一流的订阅体验的承诺的一部分。

Spotify 自2016年以来，《华尔街日报》没有在 上通过应用内购买提供订阅服务。该公司仅在2014年开始的两年时间里通过 ，提供这项服务。之后， 显示了一条信息，称：你不能在应用中升级到高级版，我们知道，这在 上并不理想。iPhones App Store Spotify iPhones

App Store's 近十年来，由于对Spotify 和Apple 的收费存在争议，双方的关系一直很紧张。目前，这家位于库比蒂诺的科技公司正在向欧洲监管机构为其辩护，反对Spotify's 反垄断指控。

此外，Spotify 与Google 在通过Play Store 进行的应用内购买的相关收费上也有类似的冲突。然而，这两个实体在前一年达成了协议，允许Spotify 测试替代的计费方案。

在今年早些时候的2023年第一季度财报电话会议上，Spotify 披露它拥有超过5亿月活跃用户的用户群，以及超过2.1亿的高级用户。

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