Het wereldberoemde muziekstreamingplatform Spotify heeft besloten zijn betaalmethoden in eigen hand te nemen en heeft aangekondigd dat het de optie afschaft voor bestaande betaalde abonnees om hun betalingen te doen via Apple App Store. Voortaan zullen abonnees die gewend zijn aan deze betaalmethode automatisch worden overgeschakeld op een gratis lidmaatschap aan het einde van hun huidige betalingscyclus. Om gebruik te kunnen blijven maken van premium services, moeten leden nu overstappen op een betaalplan via de officiële website Spotify's.

Variety was de eerste die deze ontwikkeling meldde en meldde dat Spotify onlangs is begonnen met het versturen van e-mails naar gebruikers die momenteel hun betalingen doen via de Apple App Store. In een verklaring bevestigde de muziek streaming gigant deze herconfiguratie van de betalingsopties.

Een vertegenwoordiger van Spotify verklaarde: "Een klein deel van onze gebruikers is er onlangs op gewezen dat een traditionele betaalmethode voor hun Premium-accounts geleidelijk wordt afgeschaft. Alle betrokken gebruikers hebben per e-mail bericht ontvangen over deze wijziging en zij zullen vanaf hun volgende factureringscyclus automatisch overstappen op een gratis account. Gebruikers hebben dan de flexibiliteit om te upgraden naar een Premium account door in te loggen op hun account op Spotify.com. Deze maatregelen maken deel uit van ons streven naar een consistente, eersteklas abonnementservaring voor al onze gebruikers.

Spotify biedt sinds 2016 geen abonnementen meer aan via in-app aankopen op iPhones. Het bedrijf bood deze dienst alleen aan via App Store voor een periode van twee jaar, die begon in 2014. Daarna werd op Spotify een bericht weergegeven waarin stond: "U kunt niet upgraden naar premium in de app, we weten het, het is niet ideaal op iPhones.

De relatie tussen Spotify en Apple is al bijna tien jaar gespannen als gevolg van geschillen over de vergoedingen op App Store's. Op dit moment verdedigt het techbedrijf uit Cupertino zijn zaak bij de Europese toezichthouders tegen de beschuldigingen van Spotify's antitrust.

Bovendien heeft Spotify soortgelijke conflicten gehad met Google over kosten in verband met in-app aankopen via Play Store. Vorig jaar bereikten de twee entiteiten echter een akkoord, waardoor Spotify alternatieve factureringsopties kon uitproberen.

In de Q1 2023 earnings call eerder dit jaar, onthulde Spotify dat het een gebruikersbasis heeft van meer dan 500 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, en meer dan 210 miljoen premium abonnees.

