Die weltbekannte Musikstreaming-Plattform Spotify hat beschlossen, ihre Zahlungsmethoden selbst in die Hand zu nehmen, und hat angekündigt, dass sie die Option für bestehende kostenpflichtige Abonnenten, ihre Zahlungen über Apple App Store zu tätigen, abschafft. Von nun an werden Abonnenten, die an diesen Zahlungsweg gewöhnt sind, am Ende ihres aktuellen Zahlungszyklus automatisch auf eine kostenlose Mitgliedschaft umgestellt. Um weiterhin in den Genuss der Premium-Dienste zu kommen, müssen die Mitglieder nun zu einem Zahlungsplan über die offizielle Website Spotify's übergehen.

Variety berichtete als erstes über diese Entwicklung und gab an, dass Spotify vor kurzem damit begonnen hat, E-Mails an Nutzer zu verschicken, die derzeit über Apple App Store bezahlen. In einer Erklärung bestätigte der Musik-Streaming-Riese diese Umstellung der Zahlungsoptionen.

Ein Vertreter von Spotify erklärte: "Ein kleiner Teil unserer Nutzer wurde kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass eine traditionelle Zahlungsmethode, die mit ihren Premium-Konten verbunden ist, ausläuft. Alle betroffenen Nutzer haben eine E-Mail-Benachrichtigung über diese Änderung erhalten und werden ab dem nächsten Abrechnungszyklus automatisch auf ein kostenloses Konto umgestellt. Die Nutzer haben dann die Möglichkeit, ein Upgrade auf ein Premium-Konto vorzunehmen, indem sie sich unter Spotify.com in ihr Konto einloggen. Diese Maßnahmen sind Teil unseres Engagements, allen unseren Nutzern ein konsistentes, erstklassiges Abonnement-Erlebnis zu bieten.

Spotify hat seit 2016 keine Abonnements über In-App-Käufe auf iPhones angeboten. Das Unternehmen bot diesen Service über App Store nur zwei Jahre lang an, und zwar ab 2014. Danach zeigte Spotify eine Meldung an, die besagte: "Sie können in der App nicht auf Premium upgraden, wir wissen, das ist nicht ideal auf iPhones.

Die Beziehung zwischen Spotify und Apple ist aufgrund von Streitigkeiten über die App Store's Gebühren seit fast einem Jahrzehnt angespannt. Gegenwärtig verteidigt sich das in Cupertino ansässige Technologieunternehmen vor den europäischen Regulierungsbehörden gegen Spotify's Kartellvorwürfe.

Darüber hinaus hatte Spotify ähnliche Konflikte mit Google über Gebühren im Zusammenhang mit In-App-Käufen, die über Play Store getätigt wurden. Die beiden Unternehmen erzielten jedoch im vergangenen Jahr eine Einigung, die es Spotify ermöglichte, alternative Abrechnungsoptionen zu testen.

In der Gewinnbenachrichtigung für das erste Quartal 2023 Anfang dieses Jahres gab Spotify bekannt, dass es eine Nutzerbasis von mehr als 500 Millionen monatlich aktiven Nutzern und über 210 Millionen Premium-Abonnenten hat.

