Decidendo di affidarsi ai propri metodi di pagamento, la piattaforma di streaming musicale di fama mondiale Spotify ha annunciato di aver eliminato la possibilità per gli attuali abbonati a pagamento di effettuare i pagamenti tramite il sito Apple App Store. D'ora in poi, gli abbonati abituati a questa modalità di pagamento passeranno automaticamente a un'iscrizione gratuita al termine del ciclo di pagamento in corso. Per continuare a usufruire dei servizi premium, i membri devono ora passare a un piano di pagamento attraverso il sito web ufficiale Spotify's.

Variety è stato il primo a riportare questo sviluppo, indicando che Spotify ha recentemente iniziato a inviare e-mail agli utenti che attualmente effettuano i loro pagamenti tramite il sito Apple App Store. In un comunicato, il gigante dello streaming musicale ha confermato questa riconfigurazione delle opzioni di pagamento.

Un rappresentante di Spotify ha dichiarato: "Una piccola parte dei nostri utenti è stata recentemente informata che un metodo di pagamento tradizionale associato ai loro account Premium stava per essere eliminato. Tutti gli utenti interessati hanno ricevuto una notifica via e-mail di questo cambiamento e passeranno automaticamente a un account Free a partire dal prossimo ciclo di fatturazione. Gli utenti avranno poi la possibilità di passare a un account Premium accedendo al proprio account all'indirizzo Spotify.com. Queste misure fanno parte del nostro impegno a fornire un'esperienza di abbonamento coerente e di alto livello a tutti i nostri utenti.

Spotify non fornisce abbonamenti tramite acquisti in-app su iPhones dal 2016. L'azienda ha offerto questo servizio attraverso App Store solo per un periodo di due anni, iniziato nel 2014. In seguito, Spotify ha visualizzato un messaggio che affermava: "Non è possibile effettuare l'upgrade a premium nell'app, lo sappiamo, non è l'ideale su iPhones.

I rapporti tra Spotify e Apple sono stati tesi per quasi un decennio a causa di controversie sulle tariffe di App Store's. Attualmente, l'azienda tecnologica di Cupertino si sta difendendo presso le autorità di regolamentazione europee contro le accuse di Spotify's antitrust.

Inoltre, Spotify ha avuto conflitti simili con Google per gli addebiti relativi agli acquisti in-app effettuati tramite Play Store. Tuttavia, le due entità hanno raggiunto un accordo l'anno scorso, consentendo a Spotify di testare opzioni di fatturazione alternative.

Nel corso del primo trimestre del 2023, Spotify ha reso noto di avere una base di utenti di oltre 500 milioni di utenti attivi mensili e più di 210 milioni di abbonati premium.

In uno sviluppo parallelo della piattaforma no-code, AppMastersta modificando radicalmente il panorama dello sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Con questo strumento, i clienti possono strutturare visivamente i modelli di dati, costruire la logica aziendale, creare l'interfaccia utente con drag-and-drop e molto altro ancora. Tutto questo senza dover scrivere una sola riga di codice. Scoprite di più su AppMaster e sfruttate la potenza di no-code per lo sviluppo delle vostre applicazioni.