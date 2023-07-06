Ödeme yöntemlerini kendi eline almaya karar veren dünyaca ünlü müzik yayını platformu Spotify, mevcut ücretli abonelerinin ödemelerini Apple App Store üzerinden yapma seçeneğini kullanımdan kaldırdığını duyurdu. Bundan böyle, bu ödeme yolunu kullanan aboneler, mevcut ödeme döngülerinin sonunda otomatik olarak ücretsiz üyeliğe geçiş yapacaktır. Premium hizmetlerden yararlanmaya devam etmek için üyelerin artık Spotify's resmi web sitesi aracılığıyla bir ödeme planına geçmesi gerekiyor.

Bu gelişmeyi ilk bildiren Variety oldu ve Spotify son zamanlarda şu anda Apple App Store üzerinden ödeme yapan kullanıcılara e-posta göndermeye başladığını belirtiyor. Müzik akışı devi yaptığı açıklamada, ödeme seçeneklerinin yeniden yapılandırıldığını doğruladı.

Spotify bir temsilci, "Kullanıcılarımızın küçük bir kısmına, Premium hesaplarıyla ilişkili geleneksel bir ödeme yönteminin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmakta olduğu bilgisi verildi. Etkilenen tüm kullanıcılar, bu değişiklikle ilgili bir e-posta bildirimi aldı ve bir sonraki faturalandırma döngülerinden itibaren otomatik olarak Ücretsiz hesaba geçecekler. Kullanıcılar daha sonra Spotify.com hesaplarında oturum açarak Premium hesaba yükseltme esnekliğine sahip olacaklar. Bu önlemler, tüm kullanıcılarımız için tutarlı, birinci sınıf bir abonelik deneyimi sunma taahhüdümüzün bir parçasını oluşturur.

Spotify 2016'dan bu yana iPhones uygulama içi satın alma yoluyla abonelik sağlamıyor. Şirket, bu hizmeti 2014'te başlayan iki yıllık süre boyunca yalnızca App Store üzerinden sunuyordu. Ardından Spotify, Yükseltemezsiniz şeklinde bir mesaj verdi. uygulamada premium olmanın iPhones ideal olmadığını biliyoruz.

Spotify ve Apple arasındaki ilişki, yaklaşık on yıldır App Store's ücretleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerilmişti. Şu anda, Cupertino merkezli teknoloji firması, Spotify's antitröst iddialarına karşı Avrupa düzenleyicilerine karşı savunmasını yapıyor.

Ayrıca Spotify, Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın almalarla ilgili ücretler konusunda Google ile benzer anlaşmazlıklar yaşadı. Ancak, iki kuruluş geçen yıl bir anlaşmaya vararak Spotify alternatif faturalandırma seçeneklerini denemesine izin verdi.

Bu yılın başlarında 2023'ün ilk çeyreği kazanç çağrısında Spotify, aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve 210 milyondan fazla premium aboneye sahip bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu açıkladı.

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